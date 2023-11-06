Инженерно-промышленный форум в Перми посвятят проблеме, которой озабочен Махонин

Инженерно-промышленный форум в Перми посвятят кадровому голоду в промышленности

Дмитрий Махонин не в первый раз выступит на ПИПФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

VIII Пермский инженерно-промышленный форум будет посвящен кадровым вопросам на предприятиях. Ранее этой проблемой озаботился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который даже переформатировал одно из министерств ради ее решения. Как сообщают организаторы форума, люди — станут основной темой мероприятия.

«Ключевой темой инженерно-промышленного форума 2023 года станут люди. Вопросы обеспечения предприятий кадрами, промышленной безопасности, сохранения трудового ресурса, подготовки молодых специалистов, развития трудового потенциала сотрудников, охраны труда и здоровьесбережения будут обсуждаться одновременно на шести площадках ПИПФ», — говорится на сайте правительства и губернатора Пермского края.

Дмитрий Махонин в рамках форума встретится и со школьниками, которым расскажет о развитии промышленности и возможностях работы на пермских заводах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на предприятиях оборонно-промышленного комплекса остаются открытыми около трех тысяч вакансий. Махонин уже создал комиссию, которая займется решением кадровых вопросов для экономики. В конце октября губернатор также переформатировал министерство социального развития, которому передал полномочия по проблемам труда в регионе.

VIII Пермского инженерно-промышленный форум пройдет с 29 ноября по 1 декабря на площадке «Пермь EXPO». Здесь состоится более 50 мероприятий для представителей бизнеса и 20 научно-технических советов с участием ведущих предприятий и холдингов Прикамья и России.