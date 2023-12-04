Армия и оружие В Госдуме прокомментировали необходимость увеличения срока службы по призыву Картаполов: в России нет необходимости в увеличении срока службы по призыву 04 декабря 2023 в 15:59 Размер текста - 17 + Планы по увеличению срока службы в армии отсутствуют, заявил Андрей Картаполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нет никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву в России. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «На сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет», — передает слова Картаполова РИА Новости. Он добавил, что заявления о необходимости увеличения срока службы до двух лет не соответствуют позиции комитета. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев выразил мнение о необходимости возвращения двухгодичной срочной службы. Он считает, что увеличение срока службы до двух лет поможет повысить качество мобилизационного ресурса. Гурулев указал, что вместо увеличения числа призывников следует уделять внимание продолжительности службы. Он считает, что такой подход позволит решить проблему с недостатком призывников и улучшить подготовку резервного состава. Нет никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву в России. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «На сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет», — передает слова Картаполова РИА Новости. Он добавил, что заявления о необходимости увеличения срока службы до двух лет не соответствуют позиции комитета. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев выразил мнение о необходимости возвращения двухгодичной срочной службы. Он считает, что увеличение срока службы до двух лет поможет повысить качество мобилизационного ресурса. Гурулев указал, что вместо увеличения числа призывников следует уделять внимание продолжительности службы. Он считает, что такой подход позволит решить проблему с недостатком призывников и улучшить подготовку резервного состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям