Дети из цирковой студии Уйского района отправятся на выставку «Россия» в Москву

Олег Гербер организует поездку воспитанников сельской цирковой студии в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер поможет воспитанникам цирковой студии из Уйского района съездить в Москву. Такое решение Гербер принял в ходе личного приема граждан 5 декабря.

«На прием пришли руководители цирковой студии Надежда Ильясова и Виктор Жеребенков из села Уйского с просьбой поощрить детей коллектива. Они переехали из Магнитогорска в село и организовали цирковую студию, прославили Уйский район. Успешно занимаются с детьми разных возрастов, дают им путевку в жизнь. По ходу приема мы определились, что, во-первых, детей нужно свозить в Москву на престижный конкурс. Во-вторых, обязательно всем посетить международную выставку „Россия“. Показать ребятам всю мощь нашей страны», — отметил Олег Гербер.

В 2023 году образцовому коллективу «Калейдоскоп чудес», которым руководят Ильясова и Жеребенков, исполняется 10 лет. Они бесплатно занимаются с детьми из неблагополучных и малообеспеченных семей. Ребята достигают высоких результатов, становятся призерами всероссийских, региональных и международных конкурсов. В 2021 году коллектив участвовал в финале областного телевизионного конкурса «Марафон талантов», в 2022 году выступал на молодежных Дельфийских играх России в Саратове.

Одно из главных направлений работы коллектива — благотворительные концерты. Все собранные средства коллектив направляет на нужды участников специальной военной операции.

Также на прием к председателю заксобрания пришла представитель совета ветеранов региона Ольга Кожевникова. Она обратилась к спикеру областного парламента с законодательными инициативами по поощрению семейных пар, проживших совместно в браке 50, 60 и 70 лет, а также по поддержке сельских специалистов. Гербер поблагодарил ветерана за активную гражданскую позицию, отметил, что совместная работа депутатов ЗСО и областного совета ветеранов обязательно будет продолжена.