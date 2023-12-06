Главное контрольное управление Челябинской области признано лучшим в РФ

06 декабря 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Главное контрольное управление в профессиональном конкурсе оказалось выше всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное контрольное управление правительства Челябинской области (ГКУ) признано лучшим органом внутреннего государственного финансового контроля в стране. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГКУ. «5 декабря 2023 года журнал „Финконтроль“ подвел результаты VII Всероссийского конкурса „Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля“ по итогам 2022 года. Победителем конкурса стало Главное контрольное управление Челябинской области», — сообщили в управлении. Второе место по итогам конкурса заняла инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края, третье — служба государственного финансового контроля Ивановской области. Конкурс проходит ежегодно, его организаторами являются журнал «Финконтроль» совместно с союзом развития государственных финансов.

Главное контрольное управление правительства Челябинской области (ГКУ) признано лучшим органом внутреннего государственного финансового контроля в стране. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГКУ. «5 декабря 2023 года журнал „Финконтроль“ подвел результаты VII Всероссийского конкурса „Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля“ по итогам 2022 года. Победителем конкурса стало Главное контрольное управление Челябинской области», — сообщили в управлении. Второе место по итогам конкурса заняла инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края, третье — служба государственного финансового контроля Ивановской области. Конкурс проходит ежегодно, его организаторами являются журнал «Финконтроль» совместно с союзом развития государственных финансов.