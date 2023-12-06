В Челябинской области осудили жителей Индии, пытавшихся пересечь границу РФ

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд отправил незаконных мигрантов в колонию Фото:

В Октябрьском суде Челябинской области осудили 12 граждан Индии, которые незаконно пересекли границу с Россией по пути из Казахстана в Европу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. Приговором суда каждому из перечисленных граждан Индии назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с направлением к месту отбывания наказания под конвоем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Приговор не вступил в законную силу.

Индийцев задержали в Октябрьском районе Челябинской области летом 2023 года. Нелегальные мигранты из Индии транзитом через ОАЭ и Азербайджан прибыли в Казахстан для пересечения границы с РФ, чтобы добраться до Германии для заработков. По данным URA.RU, их передвижения направлял агент, которому они доверились и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы. Всего в группе было 13 человек, один из которых был несовершеннолетним. Решение о его выдворении примет суд.

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В Октябрьском суде Челябинской области осудили 12 граждан Индии, которые незаконно пересекли границу с Россией по пути из Казахстана в Европу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. Приговором суда каждому из перечисленных граждан Индии назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с направлением к месту отбывания наказания под конвоем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Приговор не вступил в законную силу. Индийцев задержали в Октябрьском районе Челябинской области летом 2023 года. Нелегальные мигранты из Индии транзитом через ОАЭ и Азербайджан прибыли в Казахстан для пересечения границы с РФ, чтобы добраться до Германии для заработков. По данным URA.RU, их передвижения направлял агент, которому они доверились и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы. Всего в группе было 13 человек, один из которых был несовершеннолетним. Решение о его выдворении примет суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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