В Челябинской области осудили жителей Индии, пытавшихся пересечь границу РФ

06 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Суд отправил незаконных мигрантов в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Октябрьском суде Челябинской области осудили 12 граждан Индии, которые незаконно пересекли границу с Россией по пути из Казахстана в Европу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. Приговором суда каждому из перечисленных граждан Индии назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с направлением к месту отбывания наказания под конвоем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Приговор не вступил в законную силу. Индийцев задержали в Октябрьском районе Челябинской области летом 2023 года. Нелегальные мигранты из Индии транзитом через ОАЭ и Азербайджан прибыли в Казахстан для пересечения границы с РФ, чтобы добраться до Германии для заработков. По данным URA.RU, их передвижения направлял агент, которому они доверились и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы. Всего в группе было 13 человек, один из которых был несовершеннолетним. Решение о его выдворении примет суд.

В Октябрьском суде Челябинской области осудили 12 граждан Индии, которые незаконно пересекли границу с Россией по пути из Казахстана в Европу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. Приговором суда каждому из перечисленных граждан Индии назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с направлением к месту отбывания наказания под конвоем», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Приговор не вступил в законную силу. Индийцев задержали в Октябрьском районе Челябинской области летом 2023 года. Нелегальные мигранты из Индии транзитом через ОАЭ и Азербайджан прибыли в Казахстан для пересечения границы с РФ, чтобы добраться до Германии для заработков. По данным URA.RU, их передвижения направлял агент, которому они доверились и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы. Всего в группе было 13 человек, один из которых был несовершеннолетним. Решение о его выдворении примет суд.