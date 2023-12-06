Челябинская область оказалась на десятом месте в рейтинге научно-технологических регионов
Челябинская область заняла десятое место в рейтинге лучших научно-технологических регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Станислав Наумов.
«Челябинская область вошла в десятку лучших научно-технологических регионов страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном часе», — написал Наумов в своем telegram-канале.
Регион опередили Нижегородская область (9 место), Башкортостан (8), Свердловская (7), Томская (6), Новосибирская (5) и Московская (4) области. В тройке лидеров Москва (1), Татарстан (2) и Санкт-Петербург (3).
Челябинская область заняла 10 место в рейтинге научно-технологического развития регионов России
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