Челябинская область вошла в десятку лучших научных регионов России. Скрин

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Челябинская область оказалась на десятом месте в рейтинге научно-технологических регионов Фото:

Челябинская область заняла десятое место в рейтинге лучших научно-технологических регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Станислав Наумов.

«Челябинская область вошла в десятку лучших научно-технологических регионов страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном часе», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Регион опередили Нижегородская область (9 место), Башкортостан (8), Свердловская (7), Томская (6), Новосибирская (5) и Московская (4) области. В тройке лидеров Москва (1), Татарстан (2) и Санкт-Петербург (3).

Челябинская область заняла 10 место в рейтинге научно-технологического развития регионов России
Челябинская область заняла 10 место в рейтинге научно-технологического развития регионов России
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Челябинская область заняла десятое место в рейтинге лучших научно-технологических регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Станислав Наумов. «Челябинская область вошла в десятку лучших научно-технологических регионов страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном часе», — написал Наумов в своем telegram-канале. Регион опередили Нижегородская область (9 место), Башкортостан (8), Свердловская (7), Томская (6), Новосибирская (5) и Московская (4) области. В тройке лидеров Москва (1), Татарстан (2) и Санкт-Петербург (3).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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