В свердловском минздраве рассказали, когда вакцина от коклюша поступит в регион

Крупная партия вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка будет доставлена в Свердловскую область до конца года. Речь идет об адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцине «Пентаксим». Об этом журналисту URA.RU сообщили в региональном минздраве.
«На складе остатки „Пентаксим“ в количестве 13 131 доз. В декабре поступит 74 000 доз. Это достаточный объем вакцины для работы примерно на 6 месяцев», — отметили в профильном министерстве региона.
URA.RU уже сообщало о том, что в Свердловской области отсутствует вакцина АКДС французской компании Sanofi «Пентаксим». Ее поставки постоянно переносятся. Из-за сложившейся ситуации медицинским сотрудникам приходится постоянно сталкиваться с негативом и агрессией со стороны пациентов.
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