06 декабря 2023

В свердловском минздраве рассказали, когда вакцина от коклюша поступит в регион

В Свердловскую область в декабре поступит 74 000 доз вакцины «Пентаксим»
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре в Свердловскую область завезут 74 000 доз «Пентаксима» Фото:

Крупная партия вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка будет доставлена в Свердловскую область до конца года. Речь идет об адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцине «Пентаксим». Об этом журналисту URA.RU сообщили в региональном минздраве.

«На складе остатки „Пентаксим“ в количестве 13 131 доз. В декабре поступит 74 000 доз. Это достаточный объем вакцины для работы примерно на 6 месяцев», — отметили в профильном министерстве региона.

URA.RU уже сообщало о том, что в Свердловской области отсутствует вакцина АКДС французской компании Sanofi «Пентаксим». Ее поставки постоянно переносятся. Из-за сложившейся ситуации медицинским сотрудникам приходится постоянно сталкиваться с негативом и агрессией со стороны пациентов.

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Крупная партия вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка будет доставлена в Свердловскую область до конца года. Речь идет об адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцине «Пентаксим». Об этом журналисту URA.RU сообщили в региональном минздраве. «На складе остатки „Пентаксим“ в количестве 13 131 доз. В декабре поступит 74 000 доз. Это достаточный объем вакцины для работы примерно на 6 месяцев», — отметили в профильном министерстве региона. URA.RU уже сообщало о том, что в Свердловской области отсутствует вакцина АКДС французской компании Sanofi «Пентаксим». Ее поставки постоянно переносятся. Из-за сложившейся ситуации медицинским сотрудникам приходится постоянно сталкиваться с негативом и агрессией со стороны пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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