В Керчи полыхает газопровод

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В Керчи полыхает газовая труба и ЛЭП Фото:

В городе Керчь начался пожар. Горит газовая труба и линия электропередачи (ЛЭП).

«В районе „Промбазы“ горит извергающийся из трубы газ, повреждена огнем и линия электропередач», — сообщили в telegram-канале «Мы.Керчь.РФ». Там добавили, что на место происшествия прибыли спецслужбы. О причинах аварии на данный момент неизвестно.

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В городе Керчь начался пожар. Горит газовая труба и линия электропередачи (ЛЭП). «В районе „Промбазы“ горит извергающийся из трубы газ, повреждена огнем и линия электропередач», — сообщили в telegram-канале «Мы.Керчь.РФ». Там добавили, что на место происшествия прибыли спецслужбы. О причинах аварии на данный момент неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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