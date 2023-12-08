В Керчи полыхает газопровод

В Керчи полыхает газовая труба и ЛЭП
В городе Керчь начался пожар. Горит газовая труба и линия электропередачи (ЛЭП).
«В районе „Промбазы“ горит извергающийся из трубы газ, повреждена огнем и линия электропередач», — сообщили в telegram-канале «Мы.Керчь.РФ». Там добавили, что на место происшествия прибыли спецслужбы. О причинах аварии на данный момент неизвестно.
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