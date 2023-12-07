07 декабря 2023

На трассе между Челябинском и Троицком в мороз сломался автобус с пассажирами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На помощь пассажирам и водителю автобуса приехал экипаж ДПС Фото:

На трассе между Челябинском и Троицком в мороз 8 декабря сломался автобус с пассажирами. На помощь им пришли инспекторы ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, инспекторы пересадили пассажиров на попутный транспорт.

«На 89 километре автодороги Челябинск-Троицк сломался автобус, который следовал из города Костанай Республики Казахстан в город Челябинск. В салоне находилось восемь пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что всех пассажиров было решено пересадить на попутки, которые доставили их в город. Водителю автобуса помогли на месте решить проблему с транспортом.

Из-за пришедших в регион морозов сотрудники ГИБДД перешли в усиленный режим работы. На федеральных и региональных дорогах в круглосуточном режиме дежурят инспекторы ДПС. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.

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На трассе между Челябинском и Троицком в мороз 8 декабря сломался автобус с пассажирами. На помощь им пришли инспекторы ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, инспекторы пересадили пассажиров на попутный транспорт. «На 89 километре автодороги Челябинск-Троицк сломался автобус, который следовал из города Костанай Республики Казахстан в город Челябинск. В салоне находилось восемь пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что всех пассажиров было решено пересадить на попутки, которые доставили их в город. Водителю автобуса помогли на месте решить проблему с транспортом. Из-за пришедших в регион морозов сотрудники ГИБДД перешли в усиленный режим работы. На федеральных и региональных дорогах в круглосуточном режиме дежурят инспекторы ДПС. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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