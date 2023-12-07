На трассе между Челябинском и Троицком в мороз 8 декабря сломался автобус с пассажирами. На помощь им пришли инспекторы ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, инспекторы пересадили пассажиров на попутный транспорт.
«На 89 километре автодороги Челябинск-Троицк сломался автобус, который следовал из города Костанай Республики Казахстан в город Челябинск. В салоне находилось восемь пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Там отметили, что всех пассажиров было решено пересадить на попутки, которые доставили их в город. Водителю автобуса помогли на месте решить проблему с транспортом.
Из-за пришедших в регион морозов сотрудники ГИБДД перешли в усиленный режим работы. На федеральных и региональных дорогах в круглосуточном режиме дежурят инспекторы ДПС. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.