Екатеринбуржцы завалили звонками парковку с арендой 80 тысяч рублей за ночь

После новости о том, что ТРЦ «Академический» в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь, горожане стали звонить туда и спрашивать, правда ли это. Представители паркинга в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что большинство отреагировало на объявление с юмором.
«Целый день звонят. Люди с юмором отнеслись, некоторые даже приходили фотографировать объявление», — сообщил сотрудник парковки. При этом собеседник отказался рассказывать, решил ли кто-то оставить машину на ночь на парковке за такие деньги, сославшись на «конфиденциальный характер информации», и не раскрыл, когда стоимость аренды вернется к прежнему уровню.
Мнения читателей URA.RU по поводу того, оправдана ли высокая цена за аренду места на паркинге, разделились. Многие возмутились таким поступком администрации ТЦ.
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