Екатеринбуржцы завалили звонками парковку с арендой 80 тысяч рублей за ночь

08 декабря 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Когда парковку за 80 тысяч рублей за ночь отменят администрация ТЦ не раскрывает Фото: Размик Закарян © URA.RU После новости о том, что ТРЦ «Академический» в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь, горожане стали звонить туда и спрашивать, правда ли это. Представители паркинга в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что большинство отреагировало на объявление с юмором. «Целый день звонят. Люди с юмором отнеслись, некоторые даже приходили фотографировать объявление», — сообщил сотрудник парковки. При этом собеседник отказался рассказывать, решил ли кто-то оставить машину на ночь на парковке за такие деньги, сославшись на «конфиденциальный характер информации», и не раскрыл, когда стоимость аренды вернется к прежнему уровню. Мнения читателей URA.RU по поводу того, оправдана ли высокая цена за аренду места на паркинге, разделились. Многие возмутились таким поступком администрации ТЦ.

После новости о том, что ТРЦ «Академический» в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь, горожане стали звонить туда и спрашивать, правда ли это. Представители паркинга в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что большинство отреагировало на объявление с юмором. «Целый день звонят. Люди с юмором отнеслись, некоторые даже приходили фотографировать объявление», — сообщил сотрудник парковки. При этом собеседник отказался рассказывать, решил ли кто-то оставить машину на ночь на парковке за такие деньги, сославшись на «конфиденциальный характер информации», и не раскрыл, когда стоимость аренды вернется к прежнему уровню. Мнения читателей URA.RU по поводу того, оправдана ли высокая цена за аренду места на паркинге, разделились. Многие возмутились таким поступком администрации ТЦ.