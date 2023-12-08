Екатеринбуржцы завалили звонками парковку с арендой 80 тысяч рублей за ночь

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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Когда парковку за 80 тысяч рублей за ночь отменят администрация ТЦ не раскрывает Фото:

После новости о том, что ТРЦ «Академический» в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь, горожане стали звонить туда и спрашивать, правда ли это. Представители паркинга в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что большинство отреагировало на объявление с юмором.

«Целый день звонят. Люди с юмором отнеслись, некоторые даже приходили фотографировать объявление», — сообщил сотрудник парковки. При этом собеседник отказался рассказывать, решил ли кто-то оставить машину на ночь на парковке за такие деньги, сославшись на «конфиденциальный характер информации», и не раскрыл, когда стоимость аренды вернется к прежнему уровню.

Мнения читателей URA.RU по поводу того, оправдана ли высокая цена за аренду места на паркинге, разделились. Многие возмутились таким поступком администрации ТЦ.

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После новости о том, что ТРЦ «Академический» в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь, горожане стали звонить туда и спрашивать, правда ли это. Представители паркинга в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что большинство отреагировало на объявление с юмором. «Целый день звонят. Люди с юмором отнеслись, некоторые даже приходили фотографировать объявление», — сообщил сотрудник парковки. При этом собеседник отказался рассказывать, решил ли кто-то оставить машину на ночь на парковке за такие деньги, сославшись на «конфиденциальный характер информации», и не раскрыл, когда стоимость аренды вернется к прежнему уровню. Мнения читателей URA.RU по поводу того, оправдана ли высокая цена за аренду места на паркинге, разделились. Многие возмутились таким поступком администрации ТЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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