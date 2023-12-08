Мэр Екатеринбурга продал застройщику свой трофей с игры против Лепса. Фото

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Президиум свердловского политсовета «Единой России». Екатеринбург, орлов алексей
Мэр Алексей Орлов сыграет с новым обладателем бильярдного стола, который делали для Кубка главы города Фото:

Бильярдный стол, на котором играли Григорий Лепс и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, продали на «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе от Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — за 22 млн рублей. Мэр предложил новому обладателю трофея сыграть с ним партию, сообщает telegram-канал СОСПП.

«Профессиональный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга <…>. Лот купил за 22 миллиона рублей глава компании „Принцип“ Геннадий Черных», — говорится в сообщении. Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно.

«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты и выкупают понравившиеся. Для Геннадия Черных это уже третье приобретение за вечер — ранее он выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского. А основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова.

Стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом делали специально для международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга
Стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом делали специально для международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга
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Бильярдный стол, на котором играли Григорий Лепс и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, продали на «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе от Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — за 22 млн рублей. Мэр предложил новому обладателю трофея сыграть с ним партию, сообщает telegram-канал СОСПП. «Профессиональный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга <…>. Лот купил за 22 миллиона рублей глава компании „Принцип“ Геннадий Черных», — говорится в сообщении. Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты и выкупают понравившиеся. Для Геннадия Черных это уже третье приобретение за вечер — ранее он выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского. А основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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