Мэр Екатеринбурга продал застройщику свой трофей с игры против Лепса. Фото

08 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Мэр Алексей Орлов сыграет с новым обладателем бильярдного стола, который делали для Кубка главы города Фото: Илья Московец © URA.RU Бильярдный стол, на котором играли Григорий Лепс и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, продали на «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе от Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — за 22 млн рублей. Мэр предложил новому обладателю трофея сыграть с ним партию, сообщает telegram-канал СОСПП. «Профессиональный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга <…>. Лот купил за 22 миллиона рублей глава компании „Принцип“ Геннадий Черных», — говорится в сообщении. Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты и выкупают понравившиеся. Для Геннадия Черных это уже третье приобретение за вечер — ранее он выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского. А основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова. Стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом делали специально для международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга Фото: telegram-канал СОСПП Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бильярдный стол, на котором играли Григорий Лепс и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, продали на «Екатерининской ассамблее» — благотворительном аукционе от Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — за 22 млн рублей. Мэр предложил новому обладателю трофея сыграть с ним партию, сообщает telegram-канал СОСПП. «Профессиональный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга <…>. Лот купил за 22 миллиона рублей глава компании „Принцип“ Геннадий Черных», — говорится в сообщении. Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты и выкупают понравившиеся. Для Геннадия Черных это уже третье приобретение за вечер — ранее он выкупил гитару с автографом Александра Розенбаума и картину Миши Брусиловского. А основатель ГК ANT-GROUP Антон Батаков и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе выкупили за 22 млн рублей памятную тарелку со съемок нового фильма «Арсеньев» от актера Евгения Миронова.