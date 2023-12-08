08 декабря 2023

В Свердловской области до 2028 года планируют очистку и реабилитацию 10 водоемов

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, птицы, озеро шарташ, утки, берег шарташа
От донных отложений отчистят и Шарташ — главный источник питьевой воды Екатеринбурга Фото:

В Свердловской области до 2028 года планируется провести очистку и реабилитацию 10 водоемов. Необходимые для работ водохранилища и озера определили по результатам мониторинга водоемов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«По предложениям министерства природных ресурсов и экологии региона, направленных в Нижне-Обское бассейновое водное управление предварительным перечнем запланирована [очистка 10 водоемов] <…> На обследование изменений дна и берегов водоемов региона из бюджета Свердловской области было направлено более 5,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В работе будет уборка донных отложений озера Шарташ — главного источника питьевой воды Екатеринбурга, работы на Верхне-Макаровском и Верхне-Сысертском водохранилищах, а также на озере Окуневском. Остальные работы по отчистке шести водохранилищ пройдут в 2027—2028 годах.

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В Свердловской области до 2028 года планируется провести очистку и реабилитацию 10 водоемов. Необходимые для работ водохранилища и озера определили по результатам мониторинга водоемов, сообщили в департаменте информационной политики региона. «По предложениям министерства природных ресурсов и экологии региона, направленных в Нижне-Обское бассейновое водное управление предварительным перечнем запланирована [очистка 10 водоемов] <…> На обследование изменений дна и берегов водоемов региона из бюджета Свердловской области было направлено более 5,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении. В работе будет уборка донных отложений озера Шарташ — главного источника питьевой воды Екатеринбурга, работы на Верхне-Макаровском и Верхне-Сысертском водохранилищах, а также на озере Окуневском. Остальные работы по отчистке шести водохранилищ пройдут в 2027—2028 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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