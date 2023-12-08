В Свердловской области до 2028 года планируют очистку и реабилитацию 10 водоемов

В Свердловской области до 2028 года планируется провести очистку и реабилитацию 10 водоемов. Необходимые для работ водохранилища и озера определили по результатам мониторинга водоемов, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«По предложениям министерства природных ресурсов и экологии региона, направленных в Нижне-Обское бассейновое водное управление предварительным перечнем запланирована [очистка 10 водоемов] <…> На обследование изменений дна и берегов водоемов региона из бюджета Свердловской области было направлено более 5,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В работе будет уборка донных отложений озера Шарташ — главного источника питьевой воды Екатеринбурга, работы на Верхне-Макаровском и Верхне-Сысертском водохранилищах, а также на озере Окуневском. Остальные работы по отчистке шести водохранилищ пройдут в 2027—2028 годах.
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