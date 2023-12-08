На северо-западе Челябинска, где 9 декабря произошла коммунальная авария, сотрудники Госавтоинспекции помогают в передвижении водителям и пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с коммунальными авариями на дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС. <…> Оказывают оперативную помощь пешеходам, для безопасного перехода через пешеходный переход», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Инспекторы регулируют движение в местах, где это затруднено. Специальные службы продолжают устранять последствия коммунальной аварии.
9 декабря в Челябинске на улице 40 лет Победы произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой затопило несколько кварталов на северо-западе городе. Излив воды на дорогу прекращен, ведутся работы по переключению потребителей на резервный водовод.
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