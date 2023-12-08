В Челябинске сотрудники ГИБДД помогают людям перейти затопленную дорогу. Видео

09 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на северо-западе выведены дополнительные экипажи ДПС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На северо-западе Челябинска, где 9 декабря произошла коммунальная авария, сотрудники Госавтоинспекции помогают в передвижении водителям и пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с коммунальными авариями на дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС. <…> Оказывают оперативную помощь пешеходам, для безопасного перехода через пешеходный переход», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Инспекторы регулируют движение в местах, где это затруднено. Специальные службы продолжают устранять последствия коммунальной аварии. 9 декабря в Челябинске на улице 40 лет Победы произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой затопило несколько кварталов на северо-западе городе. Излив воды на дорогу прекращен, ведутся работы по переключению потребителей на резервный водовод.

На северо-западе Челябинска, где 9 декабря произошла коммунальная авария, сотрудники Госавтоинспекции помогают в передвижении водителям и пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с коммунальными авариями на дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС. <…> Оказывают оперативную помощь пешеходам, для безопасного перехода через пешеходный переход», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Инспекторы регулируют движение в местах, где это затруднено. Специальные службы продолжают устранять последствия коммунальной аварии. 9 декабря в Челябинске на улице 40 лет Победы произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой затопило несколько кварталов на северо-западе городе. Излив воды на дорогу прекращен, ведутся работы по переключению потребителей на резервный водовод.