08 декабря 2023

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогают людям перейти затопленную дорогу. Видео

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Коммунальная авария на Крестинского. Екатеринбург, коммунальная авария, потоп, жкх, прорыв водовода
Из-за аварии на северо-западе выведены дополнительные экипажи ДПС Фото:

На северо-западе Челябинска, где 9 декабря произошла коммунальная авария, сотрудники Госавтоинспекции помогают в передвижении водителям и пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с коммунальными авариями на дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС. <…> Оказывают оперативную помощь пешеходам, для безопасного перехода через пешеходный переход», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Инспекторы регулируют движение в местах, где это затруднено. Специальные службы продолжают устранять последствия коммунальной аварии.

9 декабря в Челябинске на улице 40 лет Победы произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой затопило несколько кварталов на северо-западе городе. Излив воды на дорогу прекращен, ведутся работы по переключению потребителей на резервный водовод.

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На северо-западе Челябинска, где 9 декабря произошла коммунальная авария, сотрудники Госавтоинспекции помогают в передвижении водителям и пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с коммунальными авариями на дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС. <…> Оказывают оперативную помощь пешеходам, для безопасного перехода через пешеходный переход», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Инспекторы регулируют движение в местах, где это затруднено. Специальные службы продолжают устранять последствия коммунальной аварии. 9 декабря в Челябинске на улице 40 лет Победы произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой затопило несколько кварталов на северо-западе городе. Излив воды на дорогу прекращен, ведутся работы по переключению потребителей на резервный водовод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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