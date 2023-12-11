Челябинцы смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за четыре года. Инфографика

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23,3% жителей Челябинской области и за 10 лет не смогут накопить на первый взнос по ипотеке Фото:

Жители Челябинской области накопят на первоначальный взнос по ипотеке в среднем за четыре года. При этом 23,3% жителей региона не смогут этого сделать и за десять лет, сообщается в исследовании РИА Новости.

«В Челябинской области большинство жителей смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за четыре года. А вот 23,3% южноуральцев не смогут этого сделать даже за десять лет», — сообщили в РИА Новости.

Быстрее всего, за два-три года, смогут накопить на первоначальный взнос жители Ямало-Ненецкого округа. В Магаданской области на первоначальный взнос можно накопить за 2,5 года. Дольше всего придется откладывать деньги жителям Чеченской и Кабардино-Балкарской республик — 13,14 и 14,7 года соответственно.

В среднем по России семье с одним ребенком придется копить сумму на первоначальный взнос по ипотеке в течение почти шести лет
В среднем по России семье с одним ребенком придется копить сумму на первоначальный взнос по ипотеке в течение почти шести лет

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Жители Челябинской области накопят на первоначальный взнос по ипотеке в среднем за четыре года. При этом 23,3% жителей региона не смогут этого сделать и за десять лет, сообщается в исследовании РИА Новости. «В Челябинской области большинство жителей смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за четыре года. А вот 23,3% южноуральцев не смогут этого сделать даже за десять лет», — сообщили в РИА Новости. Быстрее всего, за два-три года, смогут накопить на первоначальный взнос жители Ямало-Ненецкого округа. В Магаданской области на первоначальный взнос можно накопить за 2,5 года. Дольше всего придется откладывать деньги жителям Чеченской и Кабардино-Балкарской республик — 13,14 и 14,7 года соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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