23,3% жителей Челябинской области и за 10 лет не смогут накопить на первый взнос по ипотеке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Челябинской области накопят на первоначальный взнос по ипотеке в среднем за четыре года. При этом 23,3% жителей региона не смогут этого сделать и за десять лет, сообщается в исследовании РИА Новости.

«В Челябинской области большинство жителей смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за четыре года. А вот 23,3% южноуральцев не смогут этого сделать даже за десять лет», — сообщили в РИА Новости.

Быстрее всего, за два-три года, смогут накопить на первоначальный взнос жители Ямало-Ненецкого округа. В Магаданской области на первоначальный взнос можно накопить за 2,5 года. Дольше всего придется откладывать деньги жителям Чеченской и Кабардино-Балкарской республик — 13,14 и 14,7 года соответственно.