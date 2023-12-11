Захарова назвала Быкова* психически больным из-за слов об убийстве русских

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Творческая встреча с поэтом Дмитрием Быковым в Ельцин Центре. Екатеринбург, быков дмитрий
Дмитрий Быков (на фото) демонстрирует признаки психического заболевания, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Высказывания писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) о неимении претензий к Украине в связи с убийствами русских являются признаком психического заболевания. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — написала Захарова в своем telegram-канале. В то же время, она отметила, что Быков не высказал претензий и к Израилю в связи с конфликтом в Газе. Также Захарова раскритиковала писателя за его высказывания, в которых он назвал русского писателя Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и связал его с «началом русского фашизма».

Дмитрий Быков заявил в разговоре с пранкерами, что он «не имеет претензий» к Украине в связи с убийством россиян. Он также сообщил о своих планах вернуться в Россию после посещения Одессы и выразил желание получить гражданство Украины при наличии работы и возможности заниматься преподавательской деятельностью.

* Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

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Высказывания писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) о неимении претензий к Украине в связи с убийствами русских являются признаком психического заболевания. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — написала Захарова в своем telegram-канале. В то же время, она отметила, что Быков не высказал претензий и к Израилю в связи с конфликтом в Газе. Также Захарова раскритиковала писателя за его высказывания, в которых он назвал русского писателя Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и связал его с «началом русского фашизма». Дмитрий Быков заявил в разговоре с пранкерами, что он «не имеет претензий» к Украине в связи с убийством россиян. Он также сообщил о своих планах вернуться в Россию после посещения Одессы и выразил желание получить гражданство Украины при наличии работы и возможности заниматься преподавательской деятельностью. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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