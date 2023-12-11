Захарова назвала Быкова* психически больным из-за слов об убийстве русских

11 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Быков (на фото) демонстрирует признаки психического заболевания, заявила Мария Захарова Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высказывания писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) о неимении претензий к Украине в связи с убийствами русских являются признаком психического заболевания. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — написала Захарова в своем telegram-канале. В то же время, она отметила, что Быков не высказал претензий и к Израилю в связи с конфликтом в Газе. Также Захарова раскритиковала писателя за его высказывания, в которых он назвал русского писателя Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и связал его с «началом русского фашизма». Дмитрий Быков заявил в разговоре с пранкерами, что он «не имеет претензий» к Украине в связи с убийством россиян. Он также сообщил о своих планах вернуться в Россию после посещения Одессы и выразил желание получить гражданство Украины при наличии работы и возможности заниматься преподавательской деятельностью. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Высказывания писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) о неимении претензий к Украине в связи с убийствами русских являются признаком психического заболевания. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — написала Захарова в своем telegram-канале. В то же время, она отметила, что Быков не высказал претензий и к Израилю в связи с конфликтом в Газе. Также Захарова раскритиковала писателя за его высказывания, в которых он назвал русского писателя Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и связал его с «началом русского фашизма». Дмитрий Быков заявил в разговоре с пранкерами, что он «не имеет претензий» к Украине в связи с убийством россиян. Он также сообщил о своих планах вернуться в Россию после посещения Одессы и выразил желание получить гражданство Украины при наличии работы и возможности заниматься преподавательской деятельностью. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов