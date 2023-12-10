В МИД РФ жестко отреагировали на пиар олигарха, сбежавшего из РФ

Европарламент провел презентацию книги «Как убить дракона» российского олигарха Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тех, кто поддерживает бизнесмена, соучастниками преступной идеологии развала страны.
«Сегодня все, кто поддерживает этого деятеля (Ходорковского — прим. URA.RU), берет от него деньги, участвует в его проектах — соучастники преступной идеологии расчленения государства», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Ходорковский не скрывает своего желания в развале и распаде РФ.
Захарова назвала Европарламент экстремистской площадкой. Она подчеркнула, что Ходорковский не скрывая совершает преступления, а депутаты Европейского парламента поддерживают его в этом.
Ранее в 2022 году Ходорковского внесли в реестр физлиц-иноагентов. Олигарх непублично возобновил работу общественного движения «Открытая Россия» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры), передает RT.
*Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом
Европарламент провел презентацию книги «Как убить дракона» российского олигарха Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тех, кто поддерживает бизнесмена, соучастниками преступной идеологии развала страны. «Сегодня все, кто поддерживает этого деятеля (Ходорковского — прим. URA.RU), берет от него деньги, участвует в его проектах — соучастники преступной идеологии расчленения государства», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Ходорковский не скрывает своего желания в развале и распаде РФ. Захарова назвала Европарламент экстремистской площадкой. Она подчеркнула, что Ходорковский не скрывая совершает преступления, а депутаты Европейского парламента поддерживают его в этом. Ранее в 2022 году Ходорковского внесли в реестр физлиц-иноагентов. Олигарх непублично возобновил работу общественного движения «Открытая Россия» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры), передает RT. *Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом