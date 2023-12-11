Пермские власти отреагировали на жалобы бизнеса по поводу миллионных штрафов

В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на коллективное обращение краевых предпринимателей, получивших миллионные штрафы за грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. Ранее бизнесмены пожаловались властям на то, что с октября им приходят штрафы, доходящие до 10 млн рублей, за то, что в грузовиках был зафиксирован перевес на автоматических пунктах контроля.
«Региональные автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) работают в штатном режиме и имеют действующие свидетельства пригодности. В середине декабря запланировано совместное совещание о функционировании на территории Пермского края АПВГК с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Ространснадзора, инспекции государственного технического надзора Пермского края, предпринимателей, обратившихся с жалобой, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и его аппарат», — рассказали в министерстве.
Отмечается, постановление об административном правонарушении выносит федеральный орган — Ространснадзор. Назначенный штраф может быть отменен либо им самим, либо в судебном порядке. Высшие должностные лица субъектов РФ не наделены полномочиями по отмене штрафов за административные правонарушения.
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