Пермские власти отреагировали на жалобы бизнеса по поводу миллионных штрафов

12 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Предприниматели пожаловались на миллионные штрафы за перевес их грузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на коллективное обращение краевых предпринимателей, получивших миллионные штрафы за грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. Ранее бизнесмены пожаловались властям на то, что с октября им приходят штрафы, доходящие до 10 млн рублей, за то, что в грузовиках был зафиксирован перевес на автоматических пунктах контроля. «Региональные автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) работают в штатном режиме и имеют действующие свидетельства пригодности. В середине декабря запланировано совместное совещание о функционировании на территории Пермского края АПВГК с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Ространснадзора, инспекции государственного технического надзора Пермского края, предпринимателей, обратившихся с жалобой, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и его аппарат», — рассказали в министерстве. Отмечается, постановление об административном правонарушении выносит федеральный орган — Ространснадзор. Назначенный штраф может быть отменен либо им самим, либо в судебном порядке. Высшие должностные лица субъектов РФ не наделены полномочиями по отмене штрафов за административные правонарушения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на коллективное обращение краевых предпринимателей, получивших миллионные штрафы за грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. Ранее бизнесмены пожаловались властям на то, что с октября им приходят штрафы, доходящие до 10 млн рублей, за то, что в грузовиках был зафиксирован перевес на автоматических пунктах контроля. «Региональные автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) работают в штатном режиме и имеют действующие свидетельства пригодности. В середине декабря запланировано совместное совещание о функционировании на территории Пермского края АПВГК с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Ространснадзора, инспекции государственного технического надзора Пермского края, предпринимателей, обратившихся с жалобой, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и его аппарат», — рассказали в министерстве. Отмечается, постановление об административном правонарушении выносит федеральный орган — Ространснадзор. Назначенный штраф может быть отменен либо им самим, либо в судебном порядке. Высшие должностные лица субъектов РФ не наделены полномочиями по отмене штрафов за административные правонарушения.