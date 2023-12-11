11 декабря 2023

Пермские власти отреагировали на жалобы бизнеса по поводу миллионных штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мороз. Зима.Село. Дорога. Челябинск, весовой контроль
Предприниматели пожаловались на миллионные штрафы за перевес их грузов Фото:

В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на коллективное обращение краевых предпринимателей, получивших миллионные штрафы за грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. Ранее бизнесмены пожаловались властям на то, что с октября им приходят штрафы, доходящие до 10 млн рублей, за то, что в грузовиках был зафиксирован перевес на автоматических пунктах контроля.

«Региональные автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) работают в штатном режиме и имеют действующие свидетельства пригодности. В середине декабря запланировано совместное совещание о функционировании на территории Пермского края АПВГК с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Ространснадзора, инспекции государственного технического надзора Пермского края, предпринимателей, обратившихся с жалобой, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и его аппарат», — рассказали в министерстве.

Отмечается, постановление об административном правонарушении выносит федеральный орган — Ространснадзор. Назначенный штраф может быть отменен либо им самим, либо в судебном порядке. Высшие должностные лица субъектов РФ не наделены полномочиями по отмене штрафов за административные правонарушения.

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В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на коллективное обращение краевых предпринимателей, получивших миллионные штрафы за грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства. Ранее бизнесмены пожаловались властям на то, что с октября им приходят штрафы, доходящие до 10 млн рублей, за то, что в грузовиках был зафиксирован перевес на автоматических пунктах контроля. «Региональные автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) работают в штатном режиме и имеют действующие свидетельства пригодности. В середине декабря запланировано совместное совещание о функционировании на территории Пермского края АПВГК с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Ространснадзора, инспекции государственного технического надзора Пермского края, предпринимателей, обратившихся с жалобой, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и его аппарат», — рассказали в министерстве. Отмечается, постановление об административном правонарушении выносит федеральный орган — Ространснадзор. Назначенный штраф может быть отменен либо им самим, либо в судебном порядке. Высшие должностные лица субъектов РФ не наделены полномочиями по отмене штрафов за административные правонарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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