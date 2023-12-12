Депутат гордумы Вихарев подарил современное оборудование двум школам Екатеринбурга. Фото

Вихарев улучшил оборудование в школах Екатеринбурга

13 декабря 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Вихарев давно помогает школам Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в школе 138 появился лазерный станок с ЧПУ (числовым программным управлением). С его помощью ученики с 6 по 11 класс будут изучать моделирование в графическом редакторе CorelDraw, проектирование, инженерное деле, выполнять резку, гравировку, тонирование, перфорацию на различных материалах. А в школе 114 появился новый современный проектор. Такие подарки передал руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев, рассказали URA.RU в пресс-службе депутата. «Я сам папа двоих дочек и знаю, как важно для детей всесторонне развитие, в том числе техническое. Несмотря на весь прогресс, дети должны уметь работать руками — такая работа тренирует ум и мышление. Образование детей — нашего будущего поколения для меня всегда в приоритете. Откликаюсь на просьбы и стараюсь помочь сделать их обучение еще более познавательным и увлекательным», — рассказал Вихарев. Также депутат преподнес подарок школе 114 — там появился проектор EPSON EH-TW750 с высоким разрешением, яркой картинкой и управлением через Wi-Fi с мобильных устройств и компьютера. С его помощью дети будут работать с презентациями, смотреть обучающие фильмы и изучать школьный материал. Со школой 138 Алексей Вихарев сотрудничал впервые, хотя долгое время помогает школам Екатеринбурга. Например, ранее современное оборудование для уроков труда появилось в школах № 67 и 66, а в школе-интернате №11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. Также в этом учебном году Вихарев отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167 по просьбе учителе и родителей. Ремонт обошелся в 1 млн рублей, а сделали его всего за четыре дня. В ноябре Вихарев побывал в школе № 67. Он подарил ребятам по печатной версии Конституции РФ, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в школе 138 появился лазерный станок с ЧПУ (числовым программным управлением). С его помощью ученики с 6 по 11 класс будут изучать моделирование в графическом редакторе CorelDraw, проектирование, инженерное деле, выполнять резку, гравировку, тонирование, перфорацию на различных материалах. А в школе 114 появился новый современный проектор. Такие подарки передал руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев, рассказали URA.RU в пресс-службе депутата. «Я сам папа двоих дочек и знаю, как важно для детей всесторонне развитие, в том числе техническое. Несмотря на весь прогресс, дети должны уметь работать руками — такая работа тренирует ум и мышление. Образование детей — нашего будущего поколения для меня всегда в приоритете. Откликаюсь на просьбы и стараюсь помочь сделать их обучение еще более познавательным и увлекательным», — рассказал Вихарев. Также депутат преподнес подарок школе 114 — там появился проектор EPSON EH-TW750 с высоким разрешением, яркой картинкой и управлением через Wi-Fi с мобильных устройств и компьютера. С его помощью дети будут работать с презентациями, смотреть обучающие фильмы и изучать школьный материал. Со школой 138 Алексей Вихарев сотрудничал впервые, хотя долгое время помогает школам Екатеринбурга. Например, ранее современное оборудование для уроков труда появилось в школах № 67 и 66, а в школе-интернате №11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. Также в этом учебном году Вихарев отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167 по просьбе учителе и родителей. Ремонт обошелся в 1 млн рублей, а сделали его всего за четыре дня. В ноябре Вихарев побывал в школе № 67. Он подарил ребятам по печатной версии Конституции РФ, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году.