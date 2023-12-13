Жена губернатора наградила челябинских школьников в конкурсе «Россия — страна мечты». Фото

Жена губернатора наградила челябинских школьников в конкурсе сочинений
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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, текслер ирина
В конкурсе приняли участие более 75 тысяч школбьников из Челябинска Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина наградила школьников, победивших в конкурсе сочинений «Россия — страна мечты». В конкурсе приняли участие более 75 тысяч ребят из Челябинска, сообщила в своем телеграм-канале Ирина Текслер.

«За семь лет конкурс школьных сочинений „Россия — страна мечты!“ стал общегородским. В этом году уже 75 тысяч ребят прислали свои работы. Сегодня состоялось торжественное награждение победителей. Сочинения, которые вышли в финал конкурса, — очень талантливые, серьезные творческие работы, в которых ребята рассказывают о великой истории России и о подвигах своих родственников-фронтовиков», — поделилась Ирина Текслер.

Жена губернатора поблагодарила школьников за трогательные сочинения, а также педагогов, которые вместе со своими учениками приняли участие в конкурсе, за созидательный труд, самоотдачу и любовь к детям. Также Текслер выразила благодарность группе компаний «Бовид», компании «Нефть-сервис» и администрации Челябинска за то, что уже семь лет проводят конкурс. Первая леди региона подчеркнула, что такие проекты — не только возможность раскрыть творческие способности детей, но и вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

За семь лет конкурс школьных сочинений «Россия — страна мечты» стал общегородским
За семь лет конкурс школьных сочинений «Россия — страна мечты» стал общегородским
Фото:
Первая леди региона подчеркнула, что такие проекты — не только возможность раскрыть творческие способности детей, но и вклад в патриотическое воспитание молодого поколения
Первая леди региона подчеркнула, что такие проекты — не только возможность раскрыть творческие способности детей, но и вклад в патриотическое воспитание молодого поколения
Фото:
Жена губернатора поблагодарила школьников за трогательные сочинения, а также педагогов, которые вместе со своими учениками приняли участие в конкурсе, за ваш созидательный труд, за самоотдачу и любовь к детям
Жена губернатора поблагодарила школьников за трогательные сочинения, а также педагогов, которые вместе со своими учениками приняли участие в конкурсе, за ваш созидательный труд, за самоотдачу и любовь к детям
Фото:

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Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина наградила школьников, победивших в конкурсе сочинений «Россия — страна мечты». В конкурсе приняли участие более 75 тысяч ребят из Челябинска, сообщила в своем телеграм-канале Ирина Текслер. «За семь лет конкурс школьных сочинений „Россия — страна мечты!“ стал общегородским. В этом году уже 75 тысяч ребят прислали свои работы. Сегодня состоялось торжественное награждение победителей. Сочинения, которые вышли в финал конкурса, — очень талантливые, серьезные творческие работы, в которых ребята рассказывают о великой истории России и о подвигах своих родственников-фронтовиков», — поделилась Ирина Текслер. Жена губернатора поблагодарила школьников за трогательные сочинения, а также педагогов, которые вместе со своими учениками приняли участие в конкурсе, за созидательный труд, самоотдачу и любовь к детям. Также Текслер выразила благодарность группе компаний «Бовид», компании «Нефть-сервис» и администрации Челябинска за то, что уже семь лет проводят конкурс. Первая леди региона подчеркнула, что такие проекты — не только возможность раскрыть творческие способности детей, но и вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
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