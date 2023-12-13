Челябинский медик попался на взятке от психбольного

14 декабря 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

За преступление врач должен выплатить штраф на сумму 250 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Карталах (Челябинская область) осудили заведующего наркологическим отделением райбольницы за получение взятки от состоящего на психучете пациента. Как сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, медик отделался десятикратным штрафом. «Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки — 250 тысяч рублей. Также его лишили права занимать в государственных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что врач получил взятку еще в июне текущего года. Через посредников ему передали 25 тысяч рублей. За это он должен был изготовить справки от врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога о том, что взяткодатель на диспансерном учете не стоит, за последние пять лет за психиатрической и наркологической помощью не обращался. Врач выполнил все требования и передал необходимые документы взяткодателю.

В Карталах (Челябинская область) осудили заведующего наркологическим отделением райбольницы за получение взятки от состоящего на психучете пациента. Как сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, медик отделался десятикратным штрафом. «Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки — 250 тысяч рублей. Также его лишили права занимать в государственных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что врач получил взятку еще в июне текущего года. Через посредников ему передали 25 тысяч рублей. За это он должен был изготовить справки от врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога о том, что взяткодатель на диспансерном учете не стоит, за последние пять лет за психиатрической и наркологической помощью не обращался. Врач выполнил все требования и передал необходимые документы взяткодателю.