13 декабря 2023

Челябинский медик попался на взятке от психбольного

© Служба новостей «URA.RU»
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За преступление врач должен выплатить штраф на сумму 250 тысяч рублей Фото:

В Карталах (Челябинская область) осудили заведующего наркологическим отделением райбольницы за получение взятки от состоящего на психучете пациента. Как сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, медик отделался десятикратным штрафом.

«Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки — 250 тысяч рублей. Также его лишили права занимать в государственных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что врач получил взятку еще в июне текущего года. Через посредников ему передали 25 тысяч рублей. За это он должен был изготовить справки от врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога о том, что взяткодатель на диспансерном учете не стоит, за последние пять лет за психиатрической и наркологической помощью не обращался. Врач выполнил все требования и передал необходимые документы взяткодателю.

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В Карталах (Челябинская область) осудили заведующего наркологическим отделением райбольницы за получение взятки от состоящего на психучете пациента. Как сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, медик отделался десятикратным штрафом. «Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки — 250 тысяч рублей. Также его лишили права занимать в государственных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что врач получил взятку еще в июне текущего года. Через посредников ему передали 25 тысяч рублей. За это он должен был изготовить справки от врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога о том, что взяткодатель на диспансерном учете не стоит, за последние пять лет за психиатрической и наркологической помощью не обращался. Врач выполнил все требования и передал необходимые документы взяткодателю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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