Челябинский медик попался на взятке от психбольного

В Карталах (Челябинская область) осудили заведующего наркологическим отделением райбольницы за получение взятки от состоящего на психучете пациента. Как сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, медик отделался десятикратным штрафом.
«Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки — 250 тысяч рублей. Также его лишили права занимать в государственных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что врач получил взятку еще в июне текущего года. Через посредников ему передали 25 тысяч рублей. За это он должен был изготовить справки от врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога о том, что взяткодатель на диспансерном учете не стоит, за последние пять лет за психиатрической и наркологической помощью не обращался. Врач выполнил все требования и передал необходимые документы взяткодателю.
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