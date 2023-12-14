Курганский депздрав вербует студентов-медиков из Тюмени. Фото

14 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Представители курганского депздрава обсудили перспективы работы в регионе со студентами тюменского медвуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители департамента здравоохранения и медицинских организаций Курганской области провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Будущим медикам рассказали о возможностях работы в регионе. Об этом сообщает глава курганского депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня по поручению губернатора Вадима Шумкова представители департамента здравоохранения Курганской области и медорганизаций встретились со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Встреча прошла в целях привлечения студентов для трудоустройства в регионе», — пишет Сигидаев. Сообщается, что работники департамента рассказали студентам о перспективах профессионального развития медучреждений в Курганской области, об условиях работы и мерах соцподдержки для вновь прибывших медиков. В Курганской области при поддержке губернатора регулярно ремонтируются и обновляются объекты здравоохранения. Закупается новейшее оборудование, направляются сотни миллионов рублей на строительство поликлиник и больниц. Так, ранее URA.RU писало, что Шумков открыл новую детскую поликлинику в Заозерном микрорайоне. Также сообщалось, что 4,5 тысячи медработников региона получат специальные соцвыплаты до 18,5 тысяч рублей. Представители курганского депздрава провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета Фото: личная страница Алексея Сигидаева в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/id817753284?w=wall817753284_338 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители департамента здравоохранения и медицинских организаций Курганской области провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Будущим медикам рассказали о возможностях работы в регионе. Об этом сообщает глава курганского депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня по поручению губернатора Вадима Шумкова представители департамента здравоохранения Курганской области и медорганизаций встретились со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Встреча прошла в целях привлечения студентов для трудоустройства в регионе», — пишет Сигидаев. Сообщается, что работники департамента рассказали студентам о перспективах профессионального развития медучреждений в Курганской области, об условиях работы и мерах соцподдержки для вновь прибывших медиков. В Курганской области при поддержке губернатора регулярно ремонтируются и обновляются объекты здравоохранения. Закупается новейшее оборудование, направляются сотни миллионов рублей на строительство поликлиник и больниц. Так, ранее URA.RU писало, что Шумков открыл новую детскую поликлинику в Заозерном микрорайоне. Также сообщалось, что 4,5 тысячи медработников региона получат специальные соцвыплаты до 18,5 тысяч рублей.