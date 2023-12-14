Курганский депздрав вербует студентов-медиков из Тюмени. Фото

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Встреча студентов и представителями профессорско-преподавательского состава Уральского государственного медицинского университета с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в УрФО. Екатеринбург
Представители курганского депздрава обсудили перспективы работы в регионе со студентами тюменского медвуза Фото:

Представители департамента здравоохранения и медицинских организаций Курганской области провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Будущим медикам рассказали о возможностях работы в регионе. Об этом сообщает глава курганского депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня по поручению губернатора Вадима Шумкова представители департамента здравоохранения Курганской области и медорганизаций встретились со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Встреча прошла в целях привлечения студентов для трудоустройства в регионе», — пишет Сигидаев. Сообщается, что работники департамента рассказали студентам о перспективах профессионального развития медучреждений в Курганской области, об условиях работы и мерах соцподдержки для вновь прибывших медиков.

В Курганской области при поддержке губернатора регулярно ремонтируются и обновляются объекты здравоохранения. Закупается новейшее оборудование, направляются сотни миллионов рублей на строительство поликлиник и больниц. Так, ранее URA.RU писало, что Шумков открыл новую детскую поликлинику в Заозерном микрорайоне. Также сообщалось, что 4,5 тысячи медработников региона получат специальные соцвыплаты до 18,5 тысяч рублей.

Представители курганского депздрава провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета
Представители курганского депздрава провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета
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Представители департамента здравоохранения и медицинских организаций Курганской области провели встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Будущим медикам рассказали о возможностях работы в регионе. Об этом сообщает глава курганского депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня по поручению губернатора Вадима Шумкова представители департамента здравоохранения Курганской области и медорганизаций встретились со студентами Тюменского государственного медицинского университета. Встреча прошла в целях привлечения студентов для трудоустройства в регионе», — пишет Сигидаев. Сообщается, что работники департамента рассказали студентам о перспективах профессионального развития медучреждений в Курганской области, об условиях работы и мерах соцподдержки для вновь прибывших медиков. В Курганской области при поддержке губернатора регулярно ремонтируются и обновляются объекты здравоохранения. Закупается новейшее оборудование, направляются сотни миллионов рублей на строительство поликлиник и больниц. Так, ранее URA.RU писало, что Шумков открыл новую детскую поликлинику в Заозерном микрорайоне. Также сообщалось, что 4,5 тысячи медработников региона получат специальные соцвыплаты до 18,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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