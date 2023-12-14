14 декабря 2023

Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между РФ и Финляндией

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Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы
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Перевозчик Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Россией и Финляндией. Об этом сообщила российский представитель компании, генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева.

«Временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года. Эти даты озвучило правительство Финляндии», — заявила ТАСС Арефьева.

Гендиректор «Евролайнс» отметила, что приостановка пассажирских перевозок связана с закрытием пограничных пунктов с финской стороны. В пресс-службе перевозчика уточнили, что ночные отправления в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Петербурга уже отменены.

Власти Финляндии 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщали министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. Отмечалось, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. Однако Финляндия снова закрыла границы через два дня после их открытия. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.

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Перевозчик Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Россией и Финляндией. Об этом сообщила российский представитель компании, генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева. «Временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года. Эти даты озвучило правительство Финляндии», — заявила ТАСС Арефьева. Гендиректор «Евролайнс» отметила, что приостановка пассажирских перевозок связана с закрытием пограничных пунктов с финской стороны. В пресс-службе перевозчика уточнили, что ночные отправления в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Петербурга уже отменены. Власти Финляндии 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщали министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. Отмечалось, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. Однако Финляндия снова закрыла границы через два дня после их открытия. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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