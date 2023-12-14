Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между РФ и Финляндией

15 декабря 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

«Евролайнс» предлагает пассажирам компенсационный ваучер по другим направлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Перевозчик Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Россией и Финляндией. Об этом сообщила российский представитель компании, генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева. «Временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года. Эти даты озвучило правительство Финляндии», — заявила ТАСС Арефьева. Гендиректор «Евролайнс» отметила, что приостановка пассажирских перевозок связана с закрытием пограничных пунктов с финской стороны. В пресс-службе перевозчика уточнили, что ночные отправления в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Петербурга уже отменены. Власти Финляндии 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщали министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. Отмечалось, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. Однако Финляндия снова закрыла границы через два дня после их открытия. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.

Перевозчик Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Россией и Финляндией. Об этом сообщила российский представитель компании, генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева. «Временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года. Эти даты озвучило правительство Финляндии», — заявила ТАСС Арефьева. Гендиректор «Евролайнс» отметила, что приостановка пассажирских перевозок связана с закрытием пограничных пунктов с финской стороны. В пресс-службе перевозчика уточнили, что ночные отправления в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Петербурга уже отменены. Власти Финляндии 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщали министр внутренних дел страны Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо. Отмечалось, что будет открыт крупнейший КПП Ваалима, а также Ниирала. Однако Финляндия снова закрыла границы через два дня после их открытия. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.