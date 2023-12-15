РФ резко нарастила экспорт дизтоплива после снятия эмбраго

Экспорт дизтоплива вырос до показателей августа 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Благодаря снятию экспортного эмбарго, введенного в сентябре 2023 года, российские нефтекомпании в первый месяц зимы резко нарастили морской экспорт дизельного топлива до миллиона баррелей в сутки. Это следует из материала французской компании Kpler, которая собирает данные о сырьевых рынках.

«РФ за первые недели декабря восстановила морской экспорт дизтоплива до миллиона баррелей в сутки. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Существенный рост поставок дизтоплива состоялся благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на данные французской компании. В сентябре поставки дизтоплива упали до 740 тысяч баррелей в сутки, но уже в октябре экспорт поднялся до 768 тысяч.

В ноябре Россия сняла эмбарго на поставки бензина, а в конце месяца — и на экспорт летнего дизельного топлива. «Морской экспорт в ноябре вырос в среднем более чем до 800 тысяч баррелей в сутки», — отметили в Kpler. Несмотря на это, полная экономика экспорта нефтепродуктов немного ухудшилась в декабре из-за более сильного рубля на фоне более низких мировых цен на нефть.

С ноября 2023 года оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%. Стоимость топлива Аи-92 опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну, а бензин Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну. На схожем уровне последний раз цены фиксировались в конце февраля нынешнего года.