РФ резко нарастила экспорт дизтоплива после снятия эмбраго

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Челябинский компрессорный завод. Челябинск, гсм, дизельное топливо, моторное масло
Экспорт дизтоплива вырос до показателей августа 2023 года Фото:

Благодаря снятию экспортного эмбарго, введенного в сентябре 2023 года, российские нефтекомпании в первый месяц зимы резко нарастили морской экспорт дизельного топлива до миллиона баррелей в сутки. Это следует из материала французской компании Kpler, которая собирает данные о сырьевых рынках.

«РФ за первые недели декабря восстановила морской экспорт дизтоплива до миллиона баррелей в сутки. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Существенный рост поставок дизтоплива состоялся благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные французской компании. В сентябре поставки дизтоплива упали до 740 тысяч баррелей в сутки, но уже в октябре экспорт поднялся до 768 тысяч.

В ноябре Россия сняла эмбарго на поставки бензина, а в конце месяца — и на экспорт летнего дизельного топлива. «Морской экспорт в ноябре вырос в среднем более чем до 800 тысяч баррелей в сутки», — отметили в Kpler. Несмотря на это, полная экономика экспорта нефтепродуктов немного ухудшилась в декабре из-за более сильного рубля на фоне более низких мировых цен на нефть.

С ноября 2023 года оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%. Стоимость топлива Аи-92 опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну, а бензин Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну. На схожем уровне последний раз цены фиксировались в конце февраля нынешнего года.

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Благодаря снятию экспортного эмбарго, введенного в сентябре 2023 года, российские нефтекомпании в первый месяц зимы резко нарастили морской экспорт дизельного топлива до миллиона баррелей в сутки. Это следует из материала французской компании Kpler, которая собирает данные о сырьевых рынках. «РФ за первые недели декабря восстановила морской экспорт дизтоплива до миллиона баррелей в сутки. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Существенный рост поставок дизтоплива состоялся благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные французской компании. В сентябре поставки дизтоплива упали до 740 тысяч баррелей в сутки, но уже в октябре экспорт поднялся до 768 тысяч. В ноябре Россия сняла эмбарго на поставки бензина, а в конце месяца — и на экспорт летнего дизельного топлива. «Морской экспорт в ноябре вырос в среднем более чем до 800 тысяч баррелей в сутки», — отметили в Kpler. Несмотря на это, полная экономика экспорта нефтепродуктов немного ухудшилась в декабре из-за более сильного рубля на фоне более низких мировых цен на нефть. С ноября 2023 года оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%. Стоимость топлива Аи-92 опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну, а бензин Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну. На схожем уровне последний раз цены фиксировались в конце февраля нынешнего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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