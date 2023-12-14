Челябинским районам дадут деньги на разработку документации для ремонтов школ

15 декабря 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Сергей Буяков заявил о выделении муниципалитетам средств на разработку проектной документации для ремонта школ и детских садов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Городам и районам Челябинской области в 2024 году выделят средства на разработку проектов для ремонта школ и детских садов. Об этом URA.RU сообщили 15 декабря в пресс-службе заксобрания региона. «В областном бюджете 2024 года по линии министерства образования предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт школ и детских садов. Ранее зачастую в местных бюджетах эти средства не были предусмотрены, и ремонты затягивались», — цитируют в пресс-службе ЗСО председателя комитета по социальной политике Сергея Буякова. По словам Буякова, областной бюджет не может выделять денег на ремонты, если нет проекта. Проект муниципалитет должен разработать за свой счет. Раньше у многих городов и районов на разработку проектов не было денег, поэтому ремонты не велись. Теперь средства выделены, и с 2024 года работа по ремонту школ и детских садов в регионе должна пойти активнее.

Городам и районам Челябинской области в 2024 году выделят средства на разработку проектов для ремонта школ и детских садов. Об этом URA.RU сообщили 15 декабря в пресс-службе заксобрания региона. «В областном бюджете 2024 года по линии министерства образования предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт школ и детских садов. Ранее зачастую в местных бюджетах эти средства не были предусмотрены, и ремонты затягивались», — цитируют в пресс-службе ЗСО председателя комитета по социальной политике Сергея Буякова. По словам Буякова, областной бюджет не может выделять денег на ремонты, если нет проекта. Проект муниципалитет должен разработать за свой счет. Раньше у многих городов и районов на разработку проектов не было денег, поэтому ремонты не велись. Теперь средства выделены, и с 2024 года работа по ремонту школ и детских садов в регионе должна пойти активнее.