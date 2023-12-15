15 декабря 2023

В челябинском городе четыре чиновника украли 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, рубли
Украденные деньги подозреваемые делили между собой Фото:

В Карабаше (Челябинская область) завершено уголовное расследование дела в отношении четырех должностных лиц, укравших 350 тысяч рублей бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В следственном отделе МО МВД России „Кыштымский“ окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ. <…> Выявили факт хищения бюджетных денежных средств мошенническим путем на сумму более 350 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех чиновников, которые фиктивно устроили на работу знакомого. Мужчина не работал, а его зарплату подозреваемые делили между собой. С марта по октябрь прошлого года они украли более 350 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину и выплатили ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кыштымский городской суд.

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В Карабаше (Челябинская область) завершено уголовное расследование дела в отношении четырех должностных лиц, укравших 350 тысяч рублей бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В следственном отделе МО МВД России „Кыштымский“ окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ. <…> Выявили факт хищения бюджетных денежных средств мошенническим путем на сумму более 350 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех чиновников, которые фиктивно устроили на работу знакомого. Мужчина не работал, а его зарплату подозреваемые делили между собой. С марта по октябрь прошлого года они украли более 350 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину и выплатили ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кыштымский городской суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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