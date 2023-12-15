В челябинском городе четыре чиновника украли 350 тысяч рублей

16 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Украденные деньги подозреваемые делили между собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карабаше (Челябинская область) завершено уголовное расследование дела в отношении четырех должностных лиц, укравших 350 тысяч рублей бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В следственном отделе МО МВД России „Кыштымский“ окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ. <…> Выявили факт хищения бюджетных денежных средств мошенническим путем на сумму более 350 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех чиновников, которые фиктивно устроили на работу знакомого. Мужчина не работал, а его зарплату подозреваемые делили между собой. С марта по октябрь прошлого года они украли более 350 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину и выплатили ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кыштымский городской суд.

В Карабаше (Челябинская область) завершено уголовное расследование дела в отношении четырех должностных лиц, укравших 350 тысяч рублей бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В следственном отделе МО МВД России „Кыштымский“ окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ. <…> Выявили факт хищения бюджетных денежных средств мошенническим путем на сумму более 350 тысяч рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех чиновников, которые фиктивно устроили на работу знакомого. Мужчина не работал, а его зарплату подозреваемые делили между собой. С марта по октябрь прошлого года они украли более 350 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину и выплатили ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кыштымский городской суд.