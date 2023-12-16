В Челябинской области продается рыбное хозяйство с водоемом и пляжем. Скрин

17 декабря 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

В водоеме водится различная сорная рыба Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Еманжелинском районе Челябинской области продается рыболовное охотничье хозяйство с искусственным водоемом и пляжем. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продажа: Рыболовное охотничье хозяйство (с искусственным водоемом). От трассы Челябинск—Троицк до рыболовного охотничьего хозяйства (до водоема) — 2 километра.<…> Площадь: 400 000 кв. м. (40 га). На участке находиться водоем (бывший угольный карьер) размером 27 га. Средняя глубина от 20-25 метров. <…> Для пассивного отдыха есть пляж. В месте купания дно песчаное. В водоеме водится: карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта в комплексе составляет 50 000 000 рублей. Указано, что владеет хозяйством один собственник, имеется электричество, одноэтажный дом администрации, русские бани из бревна. Есть гостевые домики различного формата и хоз постройки. С 2007 года водоем работает круглогодично и круглосуточно как платная рыбалка, своя постоянная клиентская база. О причинах продажи объекта не сообщается. Продажа участка с искусственным водоемом https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_krasnogorskiy/gotoviy_biznes/rybolovnoe_hozyaystvo_3756299100#extended Такой улов может быть на водоеме https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_krasnogorskiy/gotoviy_biznes/rybolovnoe_hozyaystvo_3756299100#extended Беседка https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_krasnogorskiy/gotoviy_biznes/rybolovnoe_hozyaystvo_3756299100#extended

В Еманжелинском районе Челябинской области продается рыболовное охотничье хозяйство с искусственным водоемом и пляжем. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продажа: Рыболовное охотничье хозяйство (с искусственным водоемом). От трассы Челябинск—Троицк до рыболовного охотничьего хозяйства (до водоема) — 2 километра.<…> Площадь: 400 000 кв. м. (40 га). На участке находиться водоем (бывший угольный карьер) размером 27 га. Средняя глубина от 20-25 метров. <…> Для пассивного отдыха есть пляж. В месте купания дно песчаное. В водоеме водится: карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта в комплексе составляет 50 000 000 рублей. Указано, что владеет хозяйством один собственник, имеется электричество, одноэтажный дом администрации, русские бани из бревна. Есть гостевые домики различного формата и хоз постройки. С 2007 года водоем работает круглогодично и круглосуточно как платная рыбалка, своя постоянная клиентская база. О причинах продажи объекта не сообщается.