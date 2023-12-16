16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Челябинской области продается рыбное хозяйство с водоемом и пляжем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кыштым. Интервью со следователем Бендлиным, памятник инопланетянину Алешеньке, зима, озеро анбаш
В водоеме водится различная сорная рыба Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области продается рыболовное охотничье хозяйство с искусственным водоемом и пляжем. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продажа: Рыболовное охотничье хозяйство (с искусственным водоемом). От трассы Челябинск—Троицк до рыболовного охотничьего хозяйства (до водоема) — 2 километра.<…> Площадь: 400 000 кв. м. (40 га). На участке находиться водоем (бывший угольный карьер) размером 27 га. Средняя глубина от 20-25 метров. <…> Для пассивного отдыха есть пляж. В месте купания дно песчаное. В водоеме водится: карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта в комплексе составляет 50 000 000 рублей.

Указано, что владеет хозяйством один собственник, имеется электричество, одноэтажный дом администрации, русские бани из бревна. Есть гостевые домики различного формата и хоз постройки. С 2007 года водоем работает круглогодично и круглосуточно как платная рыбалка, своя постоянная клиентская база. О причинах продажи объекта не сообщается.

Продажа участка с искусственным водоемом
Продажа участка с искусственным водоемом
Такой улов может быть на водоеме
Такой улов может быть на водоеме
Беседка
Беседка

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В Еманжелинском районе Челябинской области продается рыболовное охотничье хозяйство с искусственным водоемом и пляжем. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продажа: Рыболовное охотничье хозяйство (с искусственным водоемом). От трассы Челябинск—Троицк до рыболовного охотничьего хозяйства (до водоема) — 2 километра.<…> Площадь: 400 000 кв. м. (40 га). На участке находиться водоем (бывший угольный карьер) размером 27 га. Средняя глубина от 20-25 метров. <…> Для пассивного отдыха есть пляж. В месте купания дно песчаное. В водоеме водится: карп, лещ, сиг, рипус, налим, щука, окунь, чебак, карась», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта в комплексе составляет 50 000 000 рублей. Указано, что владеет хозяйством один собственник, имеется электричество, одноэтажный дом администрации, русские бани из бревна. Есть гостевые домики различного формата и хоз постройки. С 2007 года водоем работает круглогодично и круглосуточно как платная рыбалка, своя постоянная клиентская база. О причинах продажи объекта не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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