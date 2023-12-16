Уральских боксеров отметили на международном уровне. Фото

Уральский боксерский промоушен RCC Boxing Promotions наградили в WBA

17 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Награду вручил президент WBA Жилберто Мендосы Фото: Илья Московец © URA.RU Всемирная боксерская ассоциация (WBA) наградила проект РМК — уральский промоушен RCC Boxing Promotions, который развивает бокс на территории всей России. Награду получил генеральный директор компании Герман Титов, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC. «На конгрессе WBA в Орландо (США) прошло награждение российской промоутерской компании RCC Boxing Promotions, которая развивает бокс на территории России. Награду из руки президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендосы получил генеральный директор компании Герман Титов», — говорится в сообщении. Сейчас в рейтингах WBA несколько боксеров RCC. Это Евгений Тищенко, который 10 декабря завоевал звание чемпиона мира в весовой категории до 101,6 килограммов, Магомед Курбанов, Павел Силягин, Харитон Агрба, Заур Абдуллаев, Жора Амазарян и Мухаммад Шехов. Слева — Герман Титов, генеральный директор RCC Boxing. Справа — президент WBA Жильберто Мендоса Фото: пресс-служба RCC

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) наградила проект РМК — уральский промоушен RCC Boxing Promotions, который развивает бокс на территории всей России. Награду получил генеральный директор компании Герман Титов, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC. «На конгрессе WBA в Орландо (США) прошло награждение российской промоутерской компании RCC Boxing Promotions, которая развивает бокс на территории России. Награду из руки президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендосы получил генеральный директор компании Герман Титов», — говорится в сообщении. Сейчас в рейтингах WBA несколько боксеров RCC. Это Евгений Тищенко, который 10 декабря завоевал звание чемпиона мира в весовой категории до 101,6 килограммов, Магомед Курбанов, Павел Силягин, Харитон Агрба, Заур Абдуллаев, Жора Амазарян и Мухаммад Шехов.