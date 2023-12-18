Shot: строителя из Краснодара застрелили из-за неправильно вырытой траншеи

18 декабря 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Неизвестный убил одного строителя и ранил другого в Краснодаре Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик к двум строителям и начал предъявлять претензии за неправильно вырытую траншею. Затем он достал оружие и выстрелил. Один из строителей скончался на месте. Об этом сообщает Shot. «Неизвестный мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании „Сокол“ [в Краснодаре] и стал кричать на них, предъявляя претензии за какую-то траншею, которую они, по его мнению, вырыли неправильно и не в том месте. В ходе конфликта он достал оружие. Первый был убит выстрелом в голову, его напарник получил пулю в ногу, остался жив и был госпитализирован», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент злоумышленник разыскивается. Пострадавший рассказал, что ни он, ни его погибший коллега не знают того, кто напал на них. URA.RU подало запрос в УМВД по Краснодарскому краю с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

В Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик к двум строителям и начал предъявлять претензии за неправильно вырытую траншею. Затем он достал оружие и выстрелил. Один из строителей скончался на месте. Об этом сообщает Shot. «Неизвестный мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании „Сокол“ [в Краснодаре] и стал кричать на них, предъявляя претензии за какую-то траншею, которую они, по его мнению, вырыли неправильно и не в том месте. В ходе конфликта он достал оружие. Первый был убит выстрелом в голову, его напарник получил пулю в ногу, остался жив и был госпитализирован», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент злоумышленник разыскивается. Пострадавший рассказал, что ни он, ни его погибший коллега не знают того, кто напал на них. URA.RU подало запрос в УМВД по Краснодарскому краю с целью уточнения информации. Ответ ожидается.