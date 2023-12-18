Shot: строителя из Краснодара застрелили из-за неправильно вырытой траншеи

В Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик к двум строителям и начал предъявлять претензии за неправильно вырытую траншею. Затем он достал оружие и выстрелил. Один из строителей скончался на месте. Об этом сообщает Shot.
«Неизвестный мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании „Сокол“ [в Краснодаре] и стал кричать на них, предъявляя претензии за какую-то траншею, которую они, по его мнению, вырыли неправильно и не в том месте. В ходе конфликта он достал оружие. Первый был убит выстрелом в голову, его напарник получил пулю в ногу, остался жив и был госпитализирован», — передают авторы telegram-канала.
В настоящий момент злоумышленник разыскивается. Пострадавший рассказал, что ни он, ни его погибший коллега не знают того, кто напал на них.
URA.RU подало запрос в УМВД по Краснодарскому краю с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
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