Shot: строителя из Краснодара застрелили из-за неправильно вырытой траншеи

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Неизвестный убил одного строителя и ранил другого в Краснодаре Фото:

В Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик к двум строителям и начал предъявлять претензии за неправильно вырытую траншею. Затем он достал оружие и выстрелил. Один из строителей скончался на месте. Об этом сообщает Shot.

«Неизвестный мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании „Сокол“ [в Краснодаре] и стал кричать на них, предъявляя претензии за какую-то траншею, которую они, по его мнению, вырыли неправильно и не в том месте. В ходе конфликта он достал оружие. Первый был убит выстрелом в голову, его напарник получил пулю в ногу, остался жив и был госпитализирован», — передают авторы telegram-канала.

В настоящий момент злоумышленник разыскивается. Пострадавший рассказал, что ни он, ни его погибший коллега не знают того, кто напал на них.

URA.RU подало запрос в УМВД по Краснодарскому краю с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик к двум строителям и начал предъявлять претензии за неправильно вырытую траншею. Затем он достал оружие и выстрелил. Один из строителей скончался на месте. Об этом сообщает Shot. «Неизвестный мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании „Сокол“ [в Краснодаре] и стал кричать на них, предъявляя претензии за какую-то траншею, которую они, по его мнению, вырыли неправильно и не в том месте. В ходе конфликта он достал оружие. Первый был убит выстрелом в голову, его напарник получил пулю в ногу, остался жив и был госпитализирован», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент злоумышленник разыскивается. Пострадавший рассказал, что ни он, ни его погибший коллега не знают того, кто напал на них. URA.RU подало запрос в УМВД по Краснодарскому краю с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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