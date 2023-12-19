В семье чемпионки мира по боксу Анастасии Беляковой родилась дочь. Как сообщила пресс-служба городской мэрии, с новорожденной семью поздравил глава города Максим Пекарский.
«В спортивной семье чемпионки мира по боксу, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Анастасии Беляковой родилась дочка. Максим Пекарский поздравил родителей с этим важным и радостным событием», — рассказали в мэрии.
Супруг Беляковой Евгений Тарасов сам является спортивным тренером. Родители, уточнили в пресс-службе, назвали новорожденную Есенией.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Белякова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка выступает в весовой категории до 60 килограммов.
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