В семье чемпионки мира по боксу Беляковой в Златоусте родилась дочь. Фото

19 декабря 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Новорожденную родители-спортсмены назвали Есенией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В семье чемпионки мира по боксу Анастасии Беляковой родилась дочь. Как сообщила пресс-служба городской мэрии, с новорожденной семью поздравил глава города Максим Пекарский. «В спортивной семье чемпионки мира по боксу, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Анастасии Беляковой родилась дочка. Максим Пекарский поздравил родителей с этим важным и радостным событием», — рассказали в мэрии. Супруг Беляковой Евгений Тарасов сам является спортивным тренером. Родители, уточнили в пресс-службе, назвали новорожденную Есенией. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Белякова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка выступает в весовой категории до 60 килограммов. Мэр Максим Пекарский поздравил спортсменов от лица горожан Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

В семье чемпионки мира по боксу Анастасии Беляковой родилась дочь. Как сообщила пресс-служба городской мэрии, с новорожденной семью поздравил глава города Максим Пекарский. «В спортивной семье чемпионки мира по боксу, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Анастасии Беляковой родилась дочка. Максим Пекарский поздравил родителей с этим важным и радостным событием», — рассказали в мэрии. Супруг Беляковой Евгений Тарасов сам является спортивным тренером. Родители, уточнили в пресс-службе, назвали новорожденную Есенией. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Белякова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка выступает в весовой категории до 60 килограммов.