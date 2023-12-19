В семье чемпионки мира по боксу Беляковой в Златоусте родилась дочь. Фото

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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
Новорожденную родители-спортсмены назвали Есенией Фото:

В семье чемпионки мира по боксу Анастасии Беляковой родилась дочь. Как сообщила пресс-служба городской мэрии, с новорожденной семью поздравил глава города Максим Пекарский.

«В спортивной семье чемпионки мира по боксу, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Анастасии Беляковой родилась дочка. Максим Пекарский поздравил родителей с этим важным и радостным событием», — рассказали в мэрии.

Супруг Беляковой Евгений Тарасов сам является спортивным тренером. Родители, уточнили в пресс-службе, назвали новорожденную Есенией.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Белякова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка выступает в весовой категории до 60 килограммов.

Мэр Максим Пекарский поздравил спортсменов от лица горожан
Мэр Максим Пекарский поздравил спортсменов от лица горожан
Фото:

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В семье чемпионки мира по боксу Анастасии Беляковой родилась дочь. Как сообщила пресс-служба городской мэрии, с новорожденной семью поздравил глава города Максим Пекарский. «В спортивной семье чемпионки мира по боксу, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Анастасии Беляковой родилась дочка. Максим Пекарский поздравил родителей с этим важным и радостным событием», — рассказали в мэрии. Супруг Беляковой Евгений Тарасов сам является спортивным тренером. Родители, уточнили в пресс-службе, назвали новорожденную Есенией. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Белякова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка выступает в весовой категории до 60 килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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