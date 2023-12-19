Появились подробности полицейской погони за скорой в центре Екатеринбурга. Видео

19 декабря 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Предположительно скорая ехала спасать пенсионерку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Машина скорой помощи, за которой в Екатеринбурге накануне якобы гналась полиция, могла ехать на спасение пенсионерки, получившей травму в метро. Об этом рассказал читатель URA.RU, который, как он утверждает, был свидетелем необычной истории. Вечером 18 декабря в распоряжении агентства оказалось видео, сделанное в полицейской машине. Авторы ролика утверждают, что они «гоняют» карету скорой помощи по улице Куйбышева, в какой-то момент видео обрывается. Чем все закончилось, известно на момент публикации не было. «После того, как гаишники проехали улицу Белинского, они вместе со скорой доехали до ул. 8 Марта, там машина с медиками свернула на тротуар у метро. Оказалось, что в подземке то ли ударили бабушку, то ли она об дверь стукнулась — у нее половина лица была в крови. В пяти метрах лежала окровавленная маска и линза от очков. Сама бабушка сидела на стуле, рядом с пострадавшей находились пара и двое полицейских», — пояснил очевидец. При этом в ГИБДД URA.RU заявили, что инцидент произошел не 18 декабря, как говорит автор видео, а 17-го. «Водитель транспортного средства, пытавшийся скрыться от наряда ДПС, привлечен к ответственности, в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ведомстве.

Машина скорой помощи, за которой в Екатеринбурге накануне якобы гналась полиция, могла ехать на спасение пенсионерки, получившей травму в метро. Об этом рассказал читатель URA.RU, который, как он утверждает, был свидетелем необычной истории. Вечером 18 декабря в распоряжении агентства оказалось видео, сделанное в полицейской машине. Авторы ролика утверждают, что они «гоняют» карету скорой помощи по улице Куйбышева, в какой-то момент видео обрывается. Чем все закончилось, известно на момент публикации не было. «После того, как гаишники проехали улицу Белинского, они вместе со скорой доехали до ул. 8 Марта, там машина с медиками свернула на тротуар у метро. Оказалось, что в подземке то ли ударили бабушку, то ли она об дверь стукнулась — у нее половина лица была в крови. В пяти метрах лежала окровавленная маска и линза от очков. Сама бабушка сидела на стуле, рядом с пострадавшей находились пара и двое полицейских», — пояснил очевидец. При этом в ГИБДД URA.RU заявили, что инцидент произошел не 18 декабря, как говорит автор видео, а 17-го. «Водитель транспортного средства, пытавшийся скрыться от наряда ДПС, привлечен к ответственности, в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ведомстве.