21 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с общественным транспортом в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александру Бастрыкину будет доложено Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по поводу общественного транспорта в Осинском округе Пермского края. Жители нескольких деревень не могут добраться до Осы из-за регулярных поломок водного транспорта на воздушной подушке.

«Девять человек, проживающих в четырех километрах от Осы оказались отрезаны от соцобъектов из-за того, что судно на водной подушке регулярно ломается и более 700 человек не могут добраться до Осы. Другого общественного транспорта в этих деревнях нет. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки данной ситуации в СУ СК по Пермскому краю», — сообщается в официальном telegram-канале Информационного центра СКР.

В ближайшее время руководитель регионального управления СКР Денис Головкин расскажет Бастрыкину причины, по которым страдают люди. Результат проводимой проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по поводу общественного транспорта в Осинском округе Пермского края. Жители нескольких деревень не могут добраться до Осы из-за регулярных поломок водного транспорта на воздушной подушке. «Девять человек, проживающих в четырех километрах от Осы оказались отрезаны от соцобъектов из-за того, что судно на водной подушке регулярно ломается и более 700 человек не могут добраться до Осы. Другого общественного транспорта в этих деревнях нет. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки данной ситуации в СУ СК по Пермскому краю», — сообщается в официальном telegram-канале Информационного центра СКР. В ближайшее время руководитель регионального управления СКР Денис Головкин расскажет Бастрыкину причины, по которым страдают люди. Результат проводимой проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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