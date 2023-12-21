Бастрыкин взял на контроль ситуацию с общественным транспортом в Пермском крае

22 декабря 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину будет доложено Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по поводу общественного транспорта в Осинском округе Пермского края. Жители нескольких деревень не могут добраться до Осы из-за регулярных поломок водного транспорта на воздушной подушке. «Девять человек, проживающих в четырех километрах от Осы оказались отрезаны от соцобъектов из-за того, что судно на водной подушке регулярно ломается и более 700 человек не могут добраться до Осы. Другого общественного транспорта в этих деревнях нет. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки данной ситуации в СУ СК по Пермскому краю», — сообщается в официальном telegram-канале Информационного центра СКР. В ближайшее время руководитель регионального управления СКР Денис Головкин расскажет Бастрыкину причины, по которым страдают люди. Результат проводимой проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по поводу общественного транспорта в Осинском округе Пермского края. Жители нескольких деревень не могут добраться до Осы из-за регулярных поломок водного транспорта на воздушной подушке. «Девять человек, проживающих в четырех километрах от Осы оказались отрезаны от соцобъектов из-за того, что судно на водной подушке регулярно ломается и более 700 человек не могут добраться до Осы. Другого общественного транспорта в этих деревнях нет. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки данной ситуации в СУ СК по Пермскому краю», — сообщается в официальном telegram-канале Информационного центра СКР. В ближайшее время руководитель регионального управления СКР Денис Головкин расскажет Бастрыкину причины, по которым страдают люди. Результат проводимой проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.