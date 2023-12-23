Командир ВСУ призвал украинцев готовиться к тяжелому 2024 году

Командир ВСУ Самовар призвал украинцев быть готовыми к тотальной мобилизации

23 декабря 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Василий Самовар сообщил, что украинцам нужно готовиться к мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2024 украинской армии будет еще тяжелее. Об этом сообщил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. По его словам, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации. «Украине стоит готовиться к тотальной мобилизации. 2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что это закончится, и как любые боевые действия в мире, переговорами», — заявил Самовар, его слова приводит telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что у страны нехватка мобилизационного ресурса. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки, передает телеканал 360. Он предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек.

В 2024 украинской армии будет еще тяжелее. Об этом сообщил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. По его словам, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации. «Украине стоит готовиться к тотальной мобилизации. 2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что это закончится, и как любые боевые действия в мире, переговорами», — заявил Самовар, его слова приводит telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что у страны нехватка мобилизационного ресурса. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки, передает телеканал 360. Он предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек.