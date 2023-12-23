Командир ВСУ призвал украинцев готовиться к тяжелому 2024 году

В 2024 украинской армии будет еще тяжелее. Об этом сообщил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. По его словам, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации.
«Украине стоит готовиться к тотальной мобилизации. 2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что это закончится, и как любые боевые действия в мире, переговорами», — заявил Самовар, его слова приводит telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что у страны нехватка мобилизационного ресурса.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки, передает телеканал 360. Он предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек.
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