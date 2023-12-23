Командир ВСУ призвал украинцев готовиться к тяжелому 2024 году

Командир ВСУ Самовар призвал украинцев быть готовыми к тотальной мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Василий Самовар сообщил, что украинцам нужно готовиться к мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В 2024 украинской армии будет еще тяжелее. Об этом сообщил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. По его словам, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации.

«Украине стоит готовиться к тотальной мобилизации. 2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что это закончится, и как любые боевые действия в мире, переговорами», — заявил Самовар, его слова приводит telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что у страны нехватка мобилизационного ресурса.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки, передает телеканал 360. Он предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 украинской армии будет еще тяжелее. Об этом сообщил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. По его словам, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации. «Украине стоит готовиться к тотальной мобилизации. 2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что это закончится, и как любые боевые действия в мире, переговорами», — заявил Самовар, его слова приводит telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что у страны нехватка мобилизационного ресурса. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки, передает телеканал 360. Он предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...