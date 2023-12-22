На Украине готовят законопроект о мобилизации мужчин за границей

В 2024 году Верховная рада Украины подготовит законопроект о мобилизации мужчин за границей. Об этом сообщил представитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Вадим Ивченко.
«В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Граждане Украине, находящиеся за границей и подлежащие мобилизации, будут также получать повестки, как и оставшиеся на родине военнообязанные. Отказ от выполнения требования по явке в военкомат назначения будет приравнен к нарушению закона с последующими последствиями для нарушителя.
Министр обороны Украины Рустем Умеров призывал к справедливому решению вопроса мобилизации, об этом сообщило НСН. Он заявлял, что приглашение явиться в военкомат должны получить все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
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