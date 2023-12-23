В Челябинске подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию

Губернатор Текслер вручил медали победителям ЧР по фигурному катанию

24 декабря 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В завершение чемпионата прошли показательные выступления (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске подвели итоги чемпионата России (ЧР) по фигурному катанию. В церемонии награждения лучших спортсменов ЧР принял участие губернатор области Алексей Текслер. «Для нас большая честь принимать у себя чемпионат России и лучших спортсменов. Огромное спасибо федерации, Антону Сихарулидзе, всей команде», — заявил глава региона во время церемонии награждения. Он анонсировал строительство отдельной площадки для занятий фигурным катанием. Текслер отметил, что награды ЧР по фигурному катанию изготовили златоустовские мастера. Каждая медаль — это произведение искусства, которая производится в единственном экземпляре. В танцах на льду звание чемпионов России завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Серебро у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Тройку лидеров замыкают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. В мужском одиночном катании первое место занял Евгений Семененко. Серебряные и бронзовые медали забрали Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. В парном катании золотые медали завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебряными призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков получили бронзовые медали. В женском одиночном катании чемпионкой стала Аделия Петросян. Второе и третье места заняли Софья Муравьева и Камила Валиева. Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске проходил с 21 по 24 декабря. Основной площадкой для проведения соревнований стала ледовая арена «Трактор». История фигурного катания Челябинска насчитывает более 70 лет. За последние семь лет Челябинск не раз принимал самые крупные соревнования страны по фигурному катанию на коньках, такие как чемпионат и первенство России, а также международные соревнования — Гран-при среди юниоров. В чемпионате принимала участие целая плеяда выдающихся фигуристов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Медали победителям и призерам чемпионата в парном катании и в женском одиночном катании вручил губернатор Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске подвели итоги чемпионата России (ЧР) по фигурному катанию. В церемонии награждения лучших спортсменов ЧР принял участие губернатор области Алексей Текслер. «Для нас большая честь принимать у себя чемпионат России и лучших спортсменов. Огромное спасибо федерации, Антону Сихарулидзе, всей команде», — заявил глава региона во время церемонии награждения. Он анонсировал строительство отдельной площадки для занятий фигурным катанием. Текслер отметил, что награды ЧР по фигурному катанию изготовили златоустовские мастера. Каждая медаль — это произведение искусства, которая производится в единственном экземпляре. В танцах на льду звание чемпионов России завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Серебро у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Тройку лидеров замыкают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. В мужском одиночном катании первое место занял Евгений Семененко. Серебряные и бронзовые медали забрали Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. В парном катании золотые медали завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебряными призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков получили бронзовые медали. В женском одиночном катании чемпионкой стала Аделия Петросян. Второе и третье места заняли Софья Муравьева и Камила Валиева. Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске проходил с 21 по 24 декабря. Основной площадкой для проведения соревнований стала ледовая арена «Трактор». История фигурного катания Челябинска насчитывает более 70 лет. За последние семь лет Челябинск не раз принимал самые крупные соревнования страны по фигурному катанию на коньках, такие как чемпионат и первенство России, а также международные соревнования — Гран-при среди юниоров.