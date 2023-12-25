Более 130 автобусов направлены в 21 муниципалитет Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В города и районы Челябинской области до Нового года направят новые автобусы. Всего 131 автобус для 21 муниципалитета. В 2024 году обновление автобусного парка также будет продолжено, заявил губернатор Алексей Текслер.

«Накануне Нового года направляем в муниципалитеты нашей области новые автобусы. 131 автобус поступит в 21 муниципалитет. До этого мы активно обновляли общественный транспорт в крупных городах, но в этом году взялись за новый транспорт в малых городах и районах. Это первая большая партия, будет еще», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор также отметил, 25 декабря в муниципалитеты благодаря нацпроекту «Образование» также уехали 49 школьных автобусов. Это уже вторая такая поставка в 2023 году — весной направили 44. А всего за несколько лет более 300 новых автобусов.

В Челябинской области за несколько лет появилось более 900 единиц нового общественного транспорта, в том числе автобусы, трамваи, троллейбусы. Такого обновления общественного транспорта не было за всю историю региона.

В города и районы Челябинской области до Нового года направят новые автобусы Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Всего 131 автобус для 21 муниципалитета Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Это первая большая партия, будет еще Фото: телеграмм-канал Алексея Текслера

Губернатор также отметил, 25 декабря в муниципалитеты благодаря нацпроекту «Образование» также уехали 49 школьных автобусов Фото: telegram-канал Алексея Текслера