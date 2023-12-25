До Нового года в челябинские муниципалитеты поступит более 130 новых автобусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, гармошка, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, новые автобусы
Более 130 автобусов направлены в 21 муниципалитет Челябинской области Фото:

В города и районы Челябинской области до Нового года направят новые автобусы. Всего 131 автобус для 21 муниципалитета. В 2024 году обновление автобусного парка также будет продолжено, заявил губернатор Алексей Текслер.

«Накануне Нового года направляем в муниципалитеты нашей области новые автобусы. 131 автобус поступит в 21 муниципалитет. До этого мы активно обновляли общественный транспорт в крупных городах, но в этом году взялись за новый транспорт в малых городах и районах. Это первая большая партия, будет еще», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор также отметил, 25 декабря в муниципалитеты благодаря нацпроекту «Образование» также уехали 49 школьных автобусов. Это уже вторая такая поставка в 2023 году — весной направили 44. А всего за несколько лет более 300 новых автобусов.

В Челябинской области за несколько лет появилось более 900 единиц нового общественного транспорта, в том числе автобусы, трамваи, троллейбусы. Такого обновления общественного транспорта не было за всю историю региона.

В города и районы Челябинской области до Нового года направят новые автобусы
В города и районы Челябинской области до Нового года направят новые автобусы
Фото:
Всего 131 автобус для 21 муниципалитета
Всего 131 автобус для 21 муниципалитета
Фото:
Это первая большая партия, будет еще
Это первая большая партия, будет еще
Фото:
Губернатор также отметил, 25 декабря в муниципалитеты благодаря нацпроекту «Образование» также уехали 49 школьных автобусов
Губернатор также отметил, 25 декабря в муниципалитеты благодаря нацпроекту «Образование» также уехали 49 школьных автобусов
Фото:
Это уже вторая такая поставка в 2023 году — весной направили 44 школьных автобуса
Это уже вторая такая поставка в 2023 году — весной направили 44 школьных автобуса
Фото:

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В города и районы Челябинской области до Нового года направят новые автобусы. Всего 131 автобус для 21 муниципалитета. В 2024 году обновление автобусного парка также будет продолжено, заявил губернатор Алексей Текслер. «Накануне Нового года направляем в муниципалитеты нашей области новые автобусы. 131 автобус поступит в 21 муниципалитет. До этого мы активно обновляли общественный транспорт в крупных городах, но в этом году взялись за новый транспорт в малых городах и районах. Это первая большая партия, будет еще», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, 25 декабря в муниципалитеты благодаря нацпроекту «Образование» также уехали 49 школьных автобусов. Это уже вторая такая поставка в 2023 году — весной направили 44. А всего за несколько лет более 300 новых автобусов. В Челябинской области за несколько лет появилось более 900 единиц нового общественного транспорта, в том числе автобусы, трамваи, троллейбусы. Такого обновления общественного транспорта не было за всю историю региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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