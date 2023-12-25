Пермские ЗАГСы опубликовали график работы в новогодние каникулы

ЗАГСы Перми будут работать в новогодние каникулы. Исключением станут 31 декабря, 1 и 7 января. Информация об этом размещена в официальном сообществе управления ЗАГС администрации Перми в соцсети «ВКонтакте».
«В новогодние каникулы ЗАГСы Перми будут принимать граждан только для регистрации смерти горожан. Другие вопросы в праздничные дни пермякам решить не удастся», — отмечается в сообществе.
30 декабря — Орджоникидзевский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
31 декабря— Выходной день
01 января — Выходной день
02 января— Кировский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
03 января — Индустриальный отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
04 января — Орджоникидзевский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
05 января — Свердловский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
06 января — Специализированный отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
07 января — Выходной день
08 января — Мотовилихинский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)
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