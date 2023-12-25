Пермские ЗАГСы опубликовали график работы в новогодние каникулы

В новогодние каникулы пермские ЗАГСы будут закрыты 31 декабря, 1 и 7 января

Прием граждан будет осуществляться с 09.00 до 17.00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ЗАГСы Перми будут работать в новогодние каникулы. Исключением станут 31 декабря, 1 и 7 января. Информация об этом размещена в официальном сообществе управления ЗАГС администрации Перми в соцсети «ВКонтакте».

«В новогодние каникулы ЗАГСы Перми будут принимать граждан только для регистрации смерти горожан. Другие вопросы в праздничные дни пермякам решить не удастся», — отмечается в сообществе.

30 декабря — Орджоникидзевский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)

31 декабря— Выходной день

01 января — Выходной день

02 января— Кировский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)

03 января — Индустриальный отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)

04 января — Орджоникидзевский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)

05 января — Свердловский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)

06 января — Специализированный отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)

07 января — Выходной день

08 января — Мотовилихинский отдел с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 — 13.48)