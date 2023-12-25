Общество В Екатеринбурге сносят бизнес-центр, который стоит недостроенным 15 лет 26 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 + Снос здания уже стартовал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На перекрестке улиц Энгельса и Гоголя в Екатеринбурге приступили к разбору 15-этажного долгостроя — бизнес-центра «Корнеол». Здание будут поэтапно разбирать до лета 2024 года, рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника» — нового владельца объекта. «На каждом этаже разбора „Карнеола“ рабочие сначала демонтируют центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Для обеспечения безопасности вокруг здания сформируют защитный контур, состоящий из монтажных лесов, обтянутых двумя слоями плотной мелкоячеистой сетки», — цитирует 66.RU представителей компании. БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые односменная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%. На перекрестке улиц Энгельса и Гоголя в Екатеринбурге приступили к разбору 15-этажного долгостроя — бизнес-центра «Корнеол». Здание будут поэтапно разбирать до лета 2024 года, рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника» — нового владельца объекта. «На каждом этаже разбора „Карнеола“ рабочие сначала демонтируют центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Для обеспечения безопасности вокруг здания сформируют защитный контур, состоящий из монтажных лесов, обтянутых двумя слоями плотной мелкоячеистой сетки», — цитирует 66.RU представителей компании. БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые односменная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям