Правительство выделило 1,6 млрд на средства реабилитации для инвалидов

На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство выделило дополнительно 1,6 млрд рублей на средства борьбы с инвалидностью», — говорится в telegram-канале правительства. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которые создают инвалидность в государстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Отныне технические средства реабилитации будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. До этого в законе не были отражены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью.
На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство выделило дополнительно 1,6 млрд рублей на средства борьбы с инвалидностью», — говорится в telegram-канале правительства. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которые создают инвалидность в государстве. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Отныне технические средства реабилитации будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. До этого в законе не были отражены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью.