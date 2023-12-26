Общество Здоровье Правительство выделило 1,6 млрд на средства реабилитации для инвалидов 26 декабря 2023 в 14:35 Размер текста - 17 + Из резервного фонда правительства выделят 1,6 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации Фото: Анна Майорова © URA.RU На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство выделило дополнительно 1,6 млрд рублей на средства борьбы с инвалидностью», — говорится в telegram-канале правительства. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которые создают инвалидность в государстве. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Отныне технические средства реабилитации будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. До этого в законе не были отражены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью. На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство выделило дополнительно 1,6 млрд рублей на средства борьбы с инвалидностью», — говорится в telegram-канале правительства. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которые создают инвалидность в государстве. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Отныне технические средства реабилитации будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. До этого в законе не были отражены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям