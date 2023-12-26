Правительство выделило 1,6 млрд на средства реабилитации для инвалидов

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Из резервного фонда правительства выделят 1,6 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации Фото:

На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство выделило дополнительно 1,6 млрд рублей на средства борьбы с инвалидностью», — говорится в telegram-канале правительства. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которые создают инвалидность в государстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Отныне технические средства реабилитации будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. До этого в законе не были отражены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью.

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На средства реабилитации инвалидов выделено дополнительно 1,6 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Правительство выделило дополнительно 1,6 млрд рублей на средства борьбы с инвалидностью», — говорится в telegram-канале правительства. Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которые создают инвалидность в государстве. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Отныне технические средства реабилитации будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. До этого в законе не были отражены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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