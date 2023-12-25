Пермский предприниматель подделал документы об уборке улиц и утилизации отходов

26 декабря 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Полтора года бизнесмен получал деньги за фиктивную работу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Предприниматель из Чернушки подделывал акты выполненных работ по утилизации отходов и уборке улиц в городе. В действительности работы не выполнялись. Следователи обвинили его в мошенничестве и возбудили уголовное дело. «Установлено, что с января 2022 по сентябрь 2023 года директор коммерческой организации подделывал акты выполненных работ по утилизации бытовых отходов из спецорганизации и уборке улиц в Чернушке. Своими действиями он причинил бюджету ущерб в размере 590 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В отношении 40-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предпринимателю грозит крупный штраф и до шести лет колонии. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс необходимых действий.

Предприниматель из Чернушки подделывал акты выполненных работ по утилизации отходов и уборке улиц в городе. В действительности работы не выполнялись. Следователи обвинили его в мошенничестве и возбудили уголовное дело. «Установлено, что с января 2022 по сентябрь 2023 года директор коммерческой организации подделывал акты выполненных работ по утилизации бытовых отходов из спецорганизации и уборке улиц в Чернушке. Своими действиями он причинил бюджету ущерб в размере 590 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В отношении 40-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предпринимателю грозит крупный штраф и до шести лет колонии. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс необходимых действий.