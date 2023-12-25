25 декабря 2023

Пермский предприниматель подделал документы об уборке улиц и утилизации отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Полтора года бизнесмен получал деньги за фиктивную работу Фото:

Предприниматель из Чернушки подделывал акты выполненных работ по утилизации отходов и уборке улиц в городе. В действительности работы не выполнялись. Следователи обвинили его в мошенничестве и возбудили уголовное дело.

«Установлено, что с января 2022 по сентябрь 2023 года директор коммерческой организации подделывал акты выполненных работ по утилизации бытовых отходов из спецорганизации и уборке улиц в Чернушке. Своими действиями он причинил бюджету ущерб в размере 590 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

В отношении 40-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предпринимателю грозит крупный штраф и до шести лет колонии. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс необходимых действий.

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Предприниматель из Чернушки подделывал акты выполненных работ по утилизации отходов и уборке улиц в городе. В действительности работы не выполнялись. Следователи обвинили его в мошенничестве и возбудили уголовное дело. «Установлено, что с января 2022 по сентябрь 2023 года директор коммерческой организации подделывал акты выполненных работ по утилизации бытовых отходов из спецорганизации и уборке улиц в Чернушке. Своими действиями он причинил бюджету ущерб в размере 590 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В отношении 40-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предпринимателю грозит крупный штраф и до шести лет колонии. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс необходимых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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