Пермский предприниматель подделал документы об уборке улиц и утилизации отходов

Предприниматель из Чернушки подделывал акты выполненных работ по утилизации отходов и уборке улиц в городе. В действительности работы не выполнялись. Следователи обвинили его в мошенничестве и возбудили уголовное дело.
«Установлено, что с января 2022 по сентябрь 2023 года директор коммерческой организации подделывал акты выполненных работ по утилизации бытовых отходов из спецорганизации и уборке улиц в Чернушке. Своими действиями он причинил бюджету ущерб в размере 590 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
В отношении 40-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предпринимателю грозит крупный штраф и до шести лет колонии. Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс необходимых действий.
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