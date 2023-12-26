Как развлекаются екатеринбуржцы в 11-балльных пробках. Скрин

Екатеринбуржцы просят привезти шампанское, стоя в пробках, и играют в города

26 декабря 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Пробки в Екатеринбурге уже днем были 9 баллов, а к вечеру достигли 11 баллов Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга, стоя в 11-балльных пробках, нашли развлечение — они оставляют комментарии в сервисе 2GIS. Кто-то просит привезти шампанское в пробки, кто-то предлагает поиграть в города. URA.RU сделало подборку самых ярких комментариев горожан. «Граждане, всех с Новым годом», — пишет один из пользователей. «Привезите шампанское», — добавляет другой. «Давайте сыграем в города», — пишет третий. Еще один автомобилист недоумевает, как пробки могут быть 11-балльными при шкале в 10 баллов. «Я просто хочу пельмени и чай с лимоном», — пишет пятый. А еще один горожанин готов продавать в пробке «горячие пирожки, кофе чипсы и все такое». Жесткий снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 26 декабря. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды в Екатеринбурге возникли проблемы с движением трамваев, в итоге на остановках скопились огромные очереди.

Жители Екатеринбурга, стоя в 11-балльных пробках, нашли развлечение — они оставляют комментарии в сервисе 2GIS. Кто-то просит привезти шампанское в пробки, кто-то предлагает поиграть в города. URA.RU сделало подборку самых ярких комментариев горожан. «Граждане, всех с Новым годом», — пишет один из пользователей. «Привезите шампанское», — добавляет другой. «Давайте сыграем в города», — пишет третий. Еще один автомобилист недоумевает, как пробки могут быть 11-балльными при шкале в 10 баллов. «Я просто хочу пельмени и чай с лимоном», — пишет пятый. А еще один горожанин готов продавать в пробке «горячие пирожки, кофе чипсы и все такое». Жесткий снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 26 декабря. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды в Екатеринбурге возникли проблемы с движением трамваев, в итоге на остановках скопились огромные очереди.