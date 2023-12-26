Как развлекаются екатеринбуржцы в 11-балльных пробках. Скрин

Екатеринбуржцы просят привезти шампанское, стоя в пробках, и играют в города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, дворники, зима, лобовое, автомобиль, автомобильное движение, непогода, снегопад, автомобильные дворники, стекло
Пробки в Екатеринбурге уже днем были 9 баллов, а к вечеру достигли 11 баллов Фото:

Жители Екатеринбурга, стоя в 11-балльных пробках, нашли развлечение — они оставляют комментарии в сервисе 2GIS. Кто-то просит привезти шампанское в пробки, кто-то предлагает поиграть в города. URA.RU сделало подборку самых ярких комментариев горожан.

«Граждане, всех с Новым годом», — пишет один из пользователей. «Привезите шампанское», — добавляет другой. «Давайте сыграем в города», — пишет третий. Еще один автомобилист недоумевает, как пробки могут быть 11-балльными при шкале в 10 баллов. «Я просто хочу пельмени и чай с лимоном», — пишет пятый. А еще один горожанин готов продавать в пробке «горячие пирожки, кофе чипсы и все такое».

Жесткий снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 26 декабря. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды в Екатеринбурге возникли проблемы с движением трамваев, в итоге на остановках скопились огромные очереди.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга, стоя в 11-балльных пробках, нашли развлечение — они оставляют комментарии в сервисе 2GIS. Кто-то просит привезти шампанское в пробки, кто-то предлагает поиграть в города. URA.RU сделало подборку самых ярких комментариев горожан. «Граждане, всех с Новым годом», — пишет один из пользователей. «Привезите шампанское», — добавляет другой. «Давайте сыграем в города», — пишет третий. Еще один автомобилист недоумевает, как пробки могут быть 11-балльными при шкале в 10 баллов. «Я просто хочу пельмени и чай с лимоном», — пишет пятый. А еще один горожанин готов продавать в пробке «горячие пирожки, кофе чипсы и все такое». Жесткий снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 26 декабря. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды в Екатеринбурге возникли проблемы с движением трамваев, в итоге на остановках скопились огромные очереди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...