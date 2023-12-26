Жители Екатеринбурга, стоя в 11-балльных пробках, нашли развлечение — они оставляют комментарии в сервисе 2GIS. Кто-то просит привезти шампанское в пробки, кто-то предлагает поиграть в города. URA.RU сделало подборку самых ярких комментариев горожан.
«Граждане, всех с Новым годом», — пишет один из пользователей. «Привезите шампанское», — добавляет другой. «Давайте сыграем в города», — пишет третий. Еще один автомобилист недоумевает, как пробки могут быть 11-балльными при шкале в 10 баллов. «Я просто хочу пельмени и чай с лимоном», — пишет пятый. А еще один горожанин готов продавать в пробке «горячие пирожки, кофе чипсы и все такое».
Жесткий снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 26 декабря. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды в Екатеринбурге возникли проблемы с движением трамваев, в итоге на остановках скопились огромные очереди.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.