26 декабря 2023

В «Ростехе» развенчали миф о непробиваемости танков Leopard

Чемезов: российские ПТРК пробивают немецкий Leopard с любой стороны
© Служба новостей «URA.RU»
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На западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную защиту советского производства Фото:

Российские противотанковые ракетные комплексы с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК „Корнет“ или „Хризантема“ пробивают тот же Leopard с любой стороны», — передает слова Сергея Чемезова РИА Новости. Также он отметил, чтобы повысить шансы западных танков на выживание, на них начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что ВС РФ уничтожит любую западную технику в зоне СВО, передает телеканал «360». Позже в США рассказали о превосходстве в огневой мощи российского истребителя Су-57 над американским F-35.

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Российские противотанковые ракетные комплексы с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК „Корнет“ или „Хризантема“ пробивают тот же Leopard с любой стороны», — передает слова Сергея Чемезова РИА Новости. Также он отметил, чтобы повысить шансы западных танков на выживание, на них начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства. Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что ВС РФ уничтожит любую западную технику в зоне СВО, передает телеканал «360». Позже в США рассказали о превосходстве в огневой мощи российского истребителя Су-57 над американским F-35.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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