Пенсионерка в Златоусте живет с собаками без тепла в доме. Фото, видео

28 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Компанию пенсионерке в доме составляют собаки и кошки, которые женщину согревают в холода Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионерка в Златоусте (Челябинской области) живет с собаками и кошками без тепла и электричества в доме. Как URA.RU рассказала волонтер Марина Д., она ежедневно возит еду самой женщине и ее питомцам. «Уже два с половиной месяца езжу к женщине в дом на улицу 4-ю Нижне-Вокзальную: вожу еду. Сначала не хотела открывать, потом стала доверять. Собаки тощие. Трупы сдохших животных лежат перед домом. В помещении нет ни тепла, ни электричества. Женщина говорит, что живет в условиях, как это было в начале 20 века», — сообщила URA.RU Марина. Впервые собеседница URA.RU на пороге дома женщины появилась в августе. До этого несколько раз встречала пенсионерку возле контейнерных площадок с собаками. Одна из них ощенилась — потомство волонтеры забрали в приют. В настоящий момент во дворе живут три собаки, еще шесть — дома, также есть пять кошек. Животные помогают женщине согреться. Обследовавший одну из собак ветеринар признал, что у питомца имеются признаки рахита, а кожные покровы не расправляются, что говорит об обезвоживании организма. Собака часто мочится, а в крови избыток лейкоцитов. «По последним данным, женщина не проживает по адресу. Приходит кормить собак. У органов соцзащиты ситуация на контроле», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии. Однако, по данным волонтеров, женщина в доме находится постоянно. В пресс-службе полиции Златоуста URA.RU сказали, что сотрудник посетил адрес. Пенсионерке предложили несколько вариантов размещения, включая центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Женщина готова отправиться туда только с домашними питомцами, чего правила центра не допускают. «Мамы, в обычном понимании этого слова, у меня никогда не было. Была женщина, которая меня родила для того, чтобы ее обслуживали. Она об этом прямо заявляла. Всю свою жизнь не работала. Настроила против себя родственников, соседей, учителей в школе. Многие родные вместе со мной и моей сестрой пытались ее вразумить, не пустить, а потом вытащить из бомжацкой жизни. Но что-то менять не хотела, затащила в это и своих детей. Мне тогда было 10 лет», — рассказал URA.RU сын пенсионерки Всеволод Скоморохов. Родственник отметил, что около 20 лет назад выкупил для материл у сестры неблагоустроенную квартиру и до 2008 года давал ей деньги на жизнь. Скоморохов добавил, что вспоминать о человеке, лишившем его детства и юности, не хочет. Его желание — оградить от трагедии семью и ребенка, с которыми проживает в Челябинске. Сами волонтеры настроены определить женщину в хоспис, а животных поместить в приют. Средства для этого собраны. Ветеринар заключи, что животное на свой возраст не выглядит Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст» / волонтеры Общественники стараются разместить животных в приюте, а пенсионерку — в центре помощи Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст» / волонтеры Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка в Златоусте (Челябинской области) живет с собаками и кошками без тепла и электричества в доме. Как URA.RU рассказала волонтер Марина Д., она ежедневно возит еду самой женщине и ее питомцам. «Уже два с половиной месяца езжу к женщине в дом на улицу 4-ю Нижне-Вокзальную: вожу еду. Сначала не хотела открывать, потом стала доверять. Собаки тощие. Трупы сдохших животных лежат перед домом. В помещении нет ни тепла, ни электричества. Женщина говорит, что живет в условиях, как это было в начале 20 века», — сообщила URA.RU Марина. Впервые собеседница URA.RU на пороге дома женщины появилась в августе. До этого несколько раз встречала пенсионерку возле контейнерных площадок с собаками. Одна из них ощенилась — потомство волонтеры забрали в приют. В настоящий момент во дворе живут три собаки, еще шесть — дома, также есть пять кошек. Животные помогают женщине согреться. Обследовавший одну из собак ветеринар признал, что у питомца имеются признаки рахита, а кожные покровы не расправляются, что говорит об обезвоживании организма. Собака часто мочится, а в крови избыток лейкоцитов. «По последним данным, женщина не проживает по адресу. Приходит кормить собак. У органов соцзащиты ситуация на контроле», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии. Однако, по данным волонтеров, женщина в доме находится постоянно. В пресс-службе полиции Златоуста URA.RU сказали, что сотрудник посетил адрес. Пенсионерке предложили несколько вариантов размещения, включая центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Женщина готова отправиться туда только с домашними питомцами, чего правила центра не допускают. «Мамы, в обычном понимании этого слова, у меня никогда не было. Была женщина, которая меня родила для того, чтобы ее обслуживали. Она об этом прямо заявляла. Всю свою жизнь не работала. Настроила против себя родственников, соседей, учителей в школе. Многие родные вместе со мной и моей сестрой пытались ее вразумить, не пустить, а потом вытащить из бомжацкой жизни. Но что-то менять не хотела, затащила в это и своих детей. Мне тогда было 10 лет», — рассказал URA.RU сын пенсионерки Всеволод Скоморохов. Родственник отметил, что около 20 лет назад выкупил для материл у сестры неблагоустроенную квартиру и до 2008 года давал ей деньги на жизнь. Скоморохов добавил, что вспоминать о человеке, лишившем его детства и юности, не хочет. Его желание — оградить от трагедии семью и ребенка, с которыми проживает в Челябинске. Сами волонтеры настроены определить женщину в хоспис, а животных поместить в приют. Средства для этого собраны.