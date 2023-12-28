28 декабря 2023

В Челябинске задержали авиарейсы в Москву и Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, ожидание, шереметьево, авиарейс, пассажиры, задержка рейса, табло
Пассажиры ожидали посадку около пяти часов Фото:

В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 29 декабря задерживаются рейсы в Москву и Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Два вылета — в Сочи в 05:20 и в Москву в 05:30 задержаны по решению перевозчика. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Рейс осуществляет авиакомпания «Победа». Посадка запланирована на 10:00 в Сочи и на 9:30 в Москву. При этом следующий рейс в Москву на 06:40 этого перевозчика вылетел в 07:31.

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В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 29 декабря задерживаются рейсы в Москву и Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Два вылета — в Сочи в 05:20 и в Москву в 05:30 задержаны по решению перевозчика. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе. Рейс осуществляет авиакомпания «Победа». Посадка запланирована на 10:00 в Сочи и на 9:30 в Москву. При этом следующий рейс в Москву на 06:40 этого перевозчика вылетел в 07:31.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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