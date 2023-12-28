В Челябинске задержали авиарейсы в Москву и Сочи. Скрин

29 декабря 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Пассажиры ожидали посадку около пяти часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 29 декабря задерживаются рейсы в Москву и Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Два вылета — в Сочи в 05:20 и в Москву в 05:30 задержаны по решению перевозчика. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе. Рейс осуществляет авиакомпания «Победа». Посадка запланирована на 10:00 в Сочи и на 9:30 в Москву. При этом следующий рейс в Москву на 06:40 этого перевозчика вылетел в 07:31. Скрин: сайт аэропорта Баландино, https://cekport.ru

В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 29 декабря задерживаются рейсы в Москву и Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Два вылета — в Сочи в 05:20 и в Москву в 05:30 задержаны по решению перевозчика. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе. Рейс осуществляет авиакомпания «Победа». Посадка запланирована на 10:00 в Сочи и на 9:30 в Москву. При этом следующий рейс в Москву на 06:40 этого перевозчика вылетел в 07:31.