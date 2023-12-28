Пассажиры ожидали посадку около пяти часов
В аэропорту имени Курчатова в Челябинске 29 декабря задерживаются рейсы в Москву и Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Два вылета — в Сочи в 05:20 и в Москву в 05:30 задержаны по решению перевозчика. Аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.
Рейс осуществляет авиакомпания «Победа». Посадка запланирована на 10:00 в Сочи и на 9:30 в Москву. При этом следующий рейс в Москву на 06:40 этого перевозчика вылетел в 07:31.
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