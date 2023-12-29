В Госдуме обеспокоены судьбой «Ленфильма» из-за отъезда ее гендиректора

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков (в центре) Фото:

В Госдуме обеспокоены ситуацией на киностудии «Ленфильм» из-за отъезда ее генерального директора Федора Щербакова. Об этом URA.RU сообщил депутат от Ленинградской области Виталий Милонов.

«Если он уехал из России полтора месяца назад, без всякого промедления надо его поменять», — сказал депутат Госдумы Милонов. Политик отметил, что «петербургская киностудия не должна находиться в осиротевшем виде».

«Я и мои товарищи считаем, что наша петербургская киностудия не должна разграбляться. Мы хотим, чтобы „Ленфильм“ поддерживал и сохранял свою былую славу. Поэтому, если кто-то будет нечист на руку, то мы этого не допустим», — добавил Милонов.

На необходимости замены гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова также настаивал экс-глава киностудии Эдуард Пичугин. По его словам, постоянно отсутствовать на рабочем месте и управлять дистанционно организацией человек на такой должности не должен.

Ранее о желании услышать официальные комментарии о местонахождении Федора Щербакова от Росимущества и Министерства культуры России (их представители входят в совет директоров «Ленфильма») заявили URA.RU в Союзе кинематографистов Санкт-Петербурга, а также другие представители Госдумы. Агентство направляло по этому вопросу обращения в ведомства. От Минкульта ответ по этому вопросу не поступал. Представители Росимущества от подробных комментариев отказались.

По версии источников URA.RU, Федор Щербаков полтора месяца назад мог уехать в Турцию. По их мнению, он мог покинуть страну из-за задержания пиарщика Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджмента «Ростеха». С главой «Ленфильма» Сафонова связывали общие проекты.

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В Госдуме обеспокоены ситуацией на киностудии «Ленфильм» из-за отъезда ее генерального директора Федора Щербакова. Об этом URA.RU сообщил депутат от Ленинградской области Виталий Милонов. «Если он уехал из России полтора месяца назад, без всякого промедления надо его поменять», — сказал депутат Госдумы Милонов. Политик отметил, что «петербургская киностудия не должна находиться в осиротевшем виде». «Я и мои товарищи считаем, что наша петербургская киностудия не должна разграбляться. Мы хотим, чтобы „Ленфильм“ поддерживал и сохранял свою былую славу. Поэтому, если кто-то будет нечист на руку, то мы этого не допустим», — добавил Милонов. На необходимости замены гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова также настаивал экс-глава киностудии Эдуард Пичугин. По его словам, постоянно отсутствовать на рабочем месте и управлять дистанционно организацией человек на такой должности не должен. Ранее о желании услышать официальные комментарии о местонахождении Федора Щербакова от Росимущества и Министерства культуры России (их представители входят в совет директоров «Ленфильма») заявили URA.RU в Союзе кинематографистов Санкт-Петербурга, а также другие представители Госдумы. Агентство направляло по этому вопросу обращения в ведомства. От Минкульта ответ по этому вопросу не поступал. Представители Росимущества от подробных комментариев отказались. По версии источников URA.RU, Федор Щербаков полтора месяца назад мог уехать в Турцию. По их мнению, он мог покинуть страну из-за задержания пиарщика Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджмента «Ростеха». С главой «Ленфильма» Сафонова связывали общие проекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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