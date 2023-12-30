Истории челябинцев, которые в 2023 году стали миллионерами благодаря лотерее

В 2023 году около десяти жителей Челябинской области стали миллионерами и героями публикаций URA.RU благодаря своему везению. Публикуем подборку самых ярких историй жителей региона, которым удалось выиграть крупную сумму денег в лотереях.
Большой куш
В 2023 году житель Челябинской области стал лотерейным мультимиллионером. Победитель выиграл 300 миллионов 453 тысяч рублей.
Тираж лотереи был разыгран в феврале — участникам предстояло угадать по четыре числа в двух полях. Сделать это получилось жителям Свердловской и Челябинской областей. Вместе они разделили суперприз в размере 600 млн 906 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе «Столото», победитель впоследствии оформил свой выигрыш, направив документы почтовой службой. Подробности его истории не раскрываются. Известно только, что челябинец не сразу обратился за столь крупным выигрышем.
Не поверил в гороскоп
Житель Челябинской области Павел в апреле 2023 года выиграл более 20 млн рублей. Накануне выигрыша челябинец услышал позитивные предсказания гороскопа по радио.
«За несколько дней до победы я услышал, что овнов ждет исполнение желаний. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель.
Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана.
Тайный победитель
Еще один житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей в уходящем году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей 20 декабря 2023 года в государственной лотерее «Рапидо».
Тогда мужчине удалось выиграть суперприз в размере 33 млн 784 тысяч рублей. Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором.
Посещение почты принесло богатство
Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею, посетив местное отделение «Почты России». Сотрудники почты отметили, что молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет.
«Удачу жителю региона и выигрыш в два млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».
Похожая история произошла с жителем Чесменского района. Выигрышный билет он приобрел в почтовом отделении села Чесма — сумма выигрыша составила один млн рублей. Удачу жителю региона принес праздничный тираж флагманской лотереи «Мечталлион», посвященный 8 Марта.
В России все лотереи являются государственными с 2014 года. Их проводят Минфин и Минтруда РФ. Процесс контролируют представители налоговой службы. Поступления от проведения лотерей пополняют бюджет страны.
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