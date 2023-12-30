Истории челябинцев, которые в 2023 году стали миллионерами благодаря лотерее

Жители из Челябинской области стали миллионерами после участия в лотерее

31 декабря 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Самый крупный выигрыш превысил 300 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году около десяти жителей Челябинской области стали миллионерами и героями публикаций URA.RU благодаря своему везению. Публикуем подборку самых ярких историй жителей региона, которым удалось выиграть крупную сумму денег в лотереях. Большой куш В 2023 году житель Челябинской области стал лотерейным мультимиллионером. Победитель выиграл 300 миллионов 453 тысяч рублей. Тираж лотереи был разыгран в феврале — участникам предстояло угадать по четыре числа в двух полях. Сделать это получилось жителям Свердловской и Челябинской областей. Вместе они разделили суперприз в размере 600 млн 906 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе «Столото», победитель впоследствии оформил свой выигрыш, направив документы почтовой службой. Подробности его истории не раскрываются. Известно только, что челябинец не сразу обратился за столь крупным выигрышем. Не поверил в гороскоп Житель Челябинской области Павел в апреле 2023 года выиграл более 20 млн рублей. Накануне выигрыша челябинец услышал позитивные предсказания гороскопа по радио. «За несколько дней до победы я услышал, что овнов ждет исполнение желаний. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель. Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана. Тайный победитель Еще один житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей в уходящем году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей 20 декабря 2023 года в государственной лотерее «Рапидо». Тогда мужчине удалось выиграть суперприз в размере 33 млн 784 тысяч рублей. Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. Посещение почты принесло богатство Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею, посетив местное отделение «Почты России». Сотрудники почты отметили, что молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. «Удачу жителю региона и выигрыш в два млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». Похожая история произошла с жителем Чесменского района. Выигрышный билет он приобрел в почтовом отделении села Чесма — сумма выигрыша составила один млн рублей. Удачу жителю региона принес праздничный тираж флагманской лотереи «Мечталлион», посвященный 8 Марта. В России все лотереи являются государственными с 2014 года. Их проводят Минфин и Минтруда РФ. Процесс контролируют представители налоговой службы. Поступления от проведения лотерей пополняют бюджет страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году около десяти жителей Челябинской области стали миллионерами и героями публикаций URA.RU благодаря своему везению. Публикуем подборку самых ярких историй жителей региона, которым удалось выиграть крупную сумму денег в лотереях. В 2023 году житель Челябинской области стал лотерейным мультимиллионером. Победитель выиграл 300 миллионов 453 тысяч рублей. Тираж лотереи был разыгран в феврале — участникам предстояло угадать по четыре числа в двух полях. Сделать это получилось жителям Свердловской и Челябинской областей. Вместе они разделили суперприз в размере 600 млн 906 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе «Столото», победитель впоследствии оформил свой выигрыш, направив документы почтовой службой. Подробности его истории не раскрываются. Известно только, что челябинец не сразу обратился за столь крупным выигрышем. Житель Челябинской области Павел в апреле 2023 года выиграл более 20 млн рублей. Накануне выигрыша челябинец услышал позитивные предсказания гороскопа по радио. «За несколько дней до победы я услышал, что овнов ждет исполнение желаний. Никогда не принимал во внимание звездные предсказания. Но тогда мысленно представил, что выиграл несколько миллионов рублей», — рассказал победитель. Организаторы лотерей отмечают, что вера в удачу может привести к крупным победам. Иногда победители рассказывают, что у них было предчувствие выигрыша, а иногда — что их победа была предсказана. Еще один житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей в уходящем году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей 20 декабря 2023 года в государственной лотерее «Рапидо». Тогда мужчине удалось выиграть суперприз в размере 33 млн 784 тысяч рублей. Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. Житель Миасса выиграл два миллиона рублей в лотерею, посетив местное отделение «Почты России». Сотрудники почты отметили, что молодой человек пришел в отделение получить почтовые услуги, а заодно и купил билет. «Удачу жителю региона и выигрыш в два млн рублей принесла октябрьская лотерея. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». Похожая история произошла с жителем Чесменского района. Выигрышный билет он приобрел в почтовом отделении села Чесма — сумма выигрыша составила один млн рублей. Удачу жителю региона принес праздничный тираж флагманской лотереи «Мечталлион», посвященный 8 Марта. В России все лотереи являются государственными с 2014 года. Их проводят Минфин и Минтруда РФ. Процесс контролируют представители налоговой службы. Поступления от проведения лотерей пополняют бюджет страны.