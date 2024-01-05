В Челябинской области задержали гадалку-рэкетиршу

05 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Злоумышленница вымогала у клиентов деньги — от 100 до 200 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Магнитогорска оказывала услуги по «наведению порчи», а потом угрожала заказчикам сообщить об этом потенциальным жертвам и их родственникам. В обмен за молчание она вымогала у клиентов по 100-200 тысяч рублей дополнительно, сообщили 5 января URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Оперативниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области выявлены дополнительные факты мошеннических действия жительницы Магнитогорска, 1990 года рождения. Женщина размещала в сети интернет объявления об оказании определенных мистических ритуалов, целью которых были приворот, заговор на неудачу конкурентов, наведение порчи, возвращение мужа в семью и другие. Все „магические манипуляции“ проводились по телефону, после чего клиенты перечисляли по безналичному расчету денежные средства», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, через некоторое время после проведения необходимых ритуалов «ясновидящая и потомственная гадалка» звонила клиентам, требуя перечислить на ее счет деньги — от 100 до 200 тысяч рублей. В случае отказа женщина угрожала, что сообщит знакомым или родственникам клиентов информацию об оказанных услугах. Если жертвы не соглашались, предприимчивая мошенница говорила, что расскажет, например, мужу клиентки, что та просила навести на супруга порчу, хотя на самом деле, с такими «заказами» жена не обращалась. В уголовном деле злоумышленницы насчитывается десять эпизодов преступной деятельности, все они были совершены в разных городах и районах Челябинской области. Потерпевших может быть гораздо больше. На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ, по признакам мошенничества, продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Магнитогорска оказывала услуги по «наведению порчи», а потом угрожала заказчикам сообщить об этом потенциальным жертвам и их родственникам. В обмен за молчание она вымогала у клиентов по 100-200 тысяч рублей дополнительно, сообщили 5 января URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Оперативниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области выявлены дополнительные факты мошеннических действия жительницы Магнитогорска, 1990 года рождения. Женщина размещала в сети интернет объявления об оказании определенных мистических ритуалов, целью которых были приворот, заговор на неудачу конкурентов, наведение порчи, возвращение мужа в семью и другие. Все „магические манипуляции“ проводились по телефону, после чего клиенты перечисляли по безналичному расчету денежные средства», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, через некоторое время после проведения необходимых ритуалов «ясновидящая и потомственная гадалка» звонила клиентам, требуя перечислить на ее счет деньги — от 100 до 200 тысяч рублей. В случае отказа женщина угрожала, что сообщит знакомым или родственникам клиентов информацию об оказанных услугах. Если жертвы не соглашались, предприимчивая мошенница говорила, что расскажет, например, мужу клиентки, что та просила навести на супруга порчу, хотя на самом деле, с такими «заказами» жена не обращалась. В уголовном деле злоумышленницы насчитывается десять эпизодов преступной деятельности, все они были совершены в разных городах и районах Челябинской области. Потерпевших может быть гораздо больше. На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ, по признакам мошенничества, продолжается.