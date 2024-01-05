Челябинские полицейские экстренно доставили женщину в роддом. Видео

06 января 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

К экипажу полицейских, которые несли службу, обратился муж роженицы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Миассе (Челябинская область) сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Если бы не их помощь, родить женщина могла по дороге в больницу в личном автомобиле, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Госавтоинспекторы из Миасса капитаны полиции Эдвард Бадалян и Алексей Лядов на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Она отметила, что если бы не их помощь, родить она могла бы еще по дороге в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Случай произошел на проспекте Макеева в Миассе. К экипажу полицейских, которые несли службу, обратился мужчина. Он рассказал, что у супруги начались роды. Мужчина переживал, что не успеет вовремя доставить ее в роддом. Инспекторы пересадили женщину в свою машину и с использованием специальных световых и звуковых сигналов повезли в роддом, где вскоре появился малыш.

В Миассе (Челябинская область) сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Если бы не их помощь, родить женщина могла по дороге в больницу в личном автомобиле, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Госавтоинспекторы из Миасса капитаны полиции Эдвард Бадалян и Алексей Лядов на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Она отметила, что если бы не их помощь, родить она могла бы еще по дороге в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Случай произошел на проспекте Макеева в Миассе. К экипажу полицейских, которые несли службу, обратился мужчина. Он рассказал, что у супруги начались роды. Мужчина переживал, что не успеет вовремя доставить ее в роддом. Инспекторы пересадили женщину в свою машину и с использованием специальных световых и звуковых сигналов повезли в роддом, где вскоре появился малыш.