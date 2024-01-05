05 января 2024

Челябинские полицейские экстренно доставили женщину в роддом. Видео

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К экипажу полицейских, которые несли службу, обратился муж роженицы Фото:

В Миассе (Челябинская область) сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Если бы не их помощь, родить женщина могла по дороге в больницу в личном автомобиле, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Госавтоинспекторы из Миасса капитаны полиции Эдвард Бадалян и Алексей Лядов на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Она отметила, что если бы не их помощь, родить она могла бы еще по дороге в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Случай произошел на проспекте Макеева в Миассе. К экипажу полицейских, которые несли службу, обратился мужчина. Он рассказал, что у супруги начались роды. Мужчина переживал, что не успеет вовремя доставить ее в роддом. Инспекторы пересадили женщину в свою машину и с использованием специальных световых и звуковых сигналов повезли в роддом, где вскоре появился малыш.

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В Миассе (Челябинская область) сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Если бы не их помощь, родить женщина могла по дороге в больницу в личном автомобиле, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Госавтоинспекторы из Миасса капитаны полиции Эдвард Бадалян и Алексей Лядов на служебном автомобиле экстренно доставили в роддом женщину. Она отметила, что если бы не их помощь, родить она могла бы еще по дороге в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Случай произошел на проспекте Макеева в Миассе. К экипажу полицейских, которые несли службу, обратился мужчина. Он рассказал, что у супруги начались роды. Мужчина переживал, что не успеет вовремя доставить ее в роддом. Инспекторы пересадили женщину в свою машину и с использованием специальных световых и звуковых сигналов повезли в роддом, где вскоре появился малыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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