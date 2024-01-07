Арестованные жители Казахстана, нападавшие на челябинцев, назвали зачинщика

08 января 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Зачинщик приехал на заработки в Челябинск за день до череды преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Казахстана, которых 8 января суд отправил под арест на два месяца за нападения на челябинцев, назвали зачинщика преступлений. Им оказался один из коллег по работе, который приехал на заработки за день до череды нападений, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Зачинщик приехал в общежитие челябинской компании на заработки накануне, 4 января. Весь день 5 января он с коллегами распивал алкоголь, а потом сообщил, что ему нужны деньги на лечение матери, страдающей онкологическим заболеванием», — сообщил URA.RU источник. Житель Казахстана предложил взять деньги у прохожих, эту идею поддержал его коллега. Часть сотрудников предприятия, проживающих в этом же общежитии, разошлись по комнатам, а трое иностранцев совершили серию нападений на челябинцев, которая завершилась массовой дракой, в которой серьезно пострадал 20-летний житель Челябинска. Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил под арест на два месяца трех жителей Казахстана, нападавших на челябинцев.

Жители Казахстана, которых 8 января суд отправил под арест на два месяца за нападения на челябинцев, назвали зачинщика преступлений. Им оказался один из коллег по работе, который приехал на заработки за день до череды нападений, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Зачинщик приехал в общежитие челябинской компании на заработки накануне, 4 января. Весь день 5 января он с коллегами распивал алкоголь, а потом сообщил, что ему нужны деньги на лечение матери, страдающей онкологическим заболеванием», — сообщил URA.RU источник. Житель Казахстана предложил взять деньги у прохожих, эту идею поддержал его коллега. Часть сотрудников предприятия, проживающих в этом же общежитии, разошлись по комнатам, а трое иностранцев совершили серию нападений на челябинцев, которая завершилась массовой дракой, в которой серьезно пострадал 20-летний житель Челябинска. Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил под арест на два месяца трех жителей Казахстана, нападавших на челябинцев.