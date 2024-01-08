08 января 2024

Челябинцы сообщили, какие обращения их раздражают

Superjob: 65% челябинцев устраивает обращение «коллеги» в свой адрес
© Служба новостей «URA.RU»
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Слово «коллеги» сердит женщин реже, чем мужчин Фото:

Больше всего из обращений, принятых в бизнес-среде, челябинцев устраивает слово «коллеги». Об этом говорят результаты опроса, проведенного в декабре порталом Superjob.

«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 65% челябинцев. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (68% и 62% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги», сообщает портал.

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (12% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 6% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (8% и 4% соответственно). Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респонденты до 34 лет негативнее относятся к обращениям «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек». В опросе, проводившемся с 6 по 12 декабря 2023 года, приняли участие представители экономически активного населения Челябинска.

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Больше всего из обращений, принятых в бизнес-среде, челябинцев устраивает слово «коллеги». Об этом говорят результаты опроса, проведенного в декабре порталом Superjob. «Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 65% челябинцев. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (68% и 62% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги», сообщает портал. Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (12% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 6% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (8% и 4% соответственно). Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респонденты до 34 лет негативнее относятся к обращениям «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек». В опросе, проводившемся с 6 по 12 декабря 2023 года, приняли участие представители экономически активного населения Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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