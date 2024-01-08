В Перми умерла старейшая сотрудница ПГНИУ

09 января 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Нинель Иванова скончалась на 95 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми ушла из жизни старейшая сотрудница географического факультета ПГНИУ Нинель Иванова. Ей было 94 года, сообщает пресс-служба вуза на сайте ПГНИУ. «Географический факультет с прискорбием сообщает, что на 95-м году жизни скончалась его старейшая сотрудница, кандидат географических наук, в прошлом доцент кафедры социально-экономической географии и заведующая аспирантурой Пермского университета Нинель Васильевна Иванова», — говорится на сайте. Педагог умерла 4 января. Иванова родилась и получила образование в Казани. Позже она с мужем и детьми переехала в Пермь, начала работу заведующей аспирантурой Пермского университета, а через некоторое время стала аспирантом кафедры экономической географии. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию, которая стала одной из первых в СССР работ по социальной географии. Нинель Иванова была ведущим сотрудником кафедры и географического факультета, подготавливая первоклассных педагогов-географов, которые обучали детей по всей стране. После выхода на пенсию преподаватель продолжала помогать своей кафедре, руководя педагогической практикой студентов и участвуя в работе методического семинара учителей географии Прикамья. Коллеги и студенты ПГНИУ вспоминают Иванову как доброго друга, мудрого и заботливого наставника и высококлассного специалиста-географа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ушла из жизни старейшая сотрудница географического факультета ПГНИУ Нинель Иванова. Ей было 94 года, сообщает пресс-служба вуза на сайте ПГНИУ. «Географический факультет с прискорбием сообщает, что на 95-м году жизни скончалась его старейшая сотрудница, кандидат географических наук, в прошлом доцент кафедры социально-экономической географии и заведующая аспирантурой Пермского университета Нинель Васильевна Иванова», — говорится на сайте. Педагог умерла 4 января. Иванова родилась и получила образование в Казани. Позже она с мужем и детьми переехала в Пермь, начала работу заведующей аспирантурой Пермского университета, а через некоторое время стала аспирантом кафедры экономической географии. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию, которая стала одной из первых в СССР работ по социальной географии. Нинель Иванова была ведущим сотрудником кафедры и географического факультета, подготавливая первоклассных педагогов-географов, которые обучали детей по всей стране. После выхода на пенсию преподаватель продолжала помогать своей кафедре, руководя педагогической практикой студентов и участвуя в работе методического семинара учителей географии Прикамья. Коллеги и студенты ПГНИУ вспоминают Иванову как доброго друга, мудрого и заботливого наставника и высококлассного специалиста-географа.